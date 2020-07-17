Рада изменила закон о Службе внешней разведки: главные акценты

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2414-д, которым вносятся изменения в положение о деятельности Службы внешней разведки Украины.

За соответствующее решение на заседании ВРУ 17 июля проголосовали 244 парламентариев, 22 высказались против и 64 воздержались (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что документ о внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" прежде всего предусматривает изложить в новой редакции и урегулировать вопросы правового статуса СВР, ее руководства, деятельности и общей структуры.

Результаты голосования за законопроект №2414-д (Скриншот с видео)

Так, в новой редакции закона нормирован, в соответствии с Конституцией Украины вопрос руководства, назначения и увольнения от должностей председателя, первого заместителя и заместителей председателя СВР.

В заключении профильного комитета говорится, что теперь в законе должны четко определить правовой статус Службы как разведывательного органа Украины в составе сил безопасности, а также военного формирования, которое входит в состав сектора безопасности и обороны государства.

Также в законе определена общая структура СВР и урегулирован вопрос образования территориальных подразделений, предприятий, учреждений и организаций в пределах утвержденной общей численности в соответствии с проектом закона.

Закон вступит в силу одновременно с вступлением в силу закона "О разведке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка председателем Службы внешней разведки Украины, освободив предыдущего руководителя СВР Валерия Евдокимова.