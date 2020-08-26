Рада проверит соответствие постановления о выборах на Донбассе Минским договоренностям, – Казанский

На закрытом заседании комитета по вопросам организации государственной власти при участии главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака решили создать рабочую группу. Депутаты, которые в нее войдут, исследуют соответствие постановления ВРУ о проведении местных выборов на всей территории Украины за исключением ОРДЛО Минским договоренностям.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил участник закрытого заседания, представитель Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

"Единственный результат этого заседания состоит в том, что было решено создать рабочую группу, которая изучит предложение Леонида Макаровича по изменению постановления Верховной Рады, по которому Россия выдвинула ультиматум. Фактически, обсуждение обращения продолжится. Это единственный итог заседания", –рассказал Казанский.

Вместе с тем он опроверг предположение отдельных СМИ о том, что при формулировке вопроса в парламент была допущена манипуляция, которая создает лазейку для выполннения требования России о проведении выборов в ОРДЛО.

"Обращение Кравчука было опубликовано. Оно у публичном доступе. Кравчук сказал, что есть определенное требование о несоответствии постановления ВРУ Минским соглашениям. По этому поводу он обращается к депутатам с предложением это обсудить. Обращение было сформулировано корректно. Далее будет сформирована рабочая группа, которая продолжит заниматься этим вопросом", – пояснил Казанский.

Обращение Леонида Кравчука к парламенту, послужившее причиной созыва заседания профильного комитета Телеграм-канал нардепа Александра Качуры

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 августа в Киеве состоялось закрытое заседание профильного комитета, на котором обсуждалось обращение главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука. В ходе заседания депутаты подчеркнули готовность парламента голосовать исключительно за те решения, которые соответствуют интересам государства Украина. При этом участники заседания подчеркнули: его проводили в закрытом режиме во избежание чрезмерной политизации вопроса.