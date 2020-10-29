Рада и президент быстро отреагируют на решение КСУ, – Разумков

Верховная Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Как заявил в комментарии журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Германию, будет решаться, скорее всего, на законодательном уровне, как дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы антикоррупционная система продолжала работать.

"Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", – сказал он.

По словам Разумкова, скорость особенно важна, учитывая заявление НАПК о том, что решение КСУ блокирует назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве, убежден председатель ВР.

В то же время он назвал недопустимым давление на любую ветвь власти, в том числе судебной. "Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", – добавил Разумков.

Спикер отметил, как важно сохранить достижения последних лет, чтобы сделать систему борьбы с коррупцией еще более открытой.

Как писал OBOZREVATEL: