Рада и президент быстро отреагируют на решение КСУ, – Разумков
На законодательном уровне будет решаться, как дорабатывать механизмы, чтобы антикоррупционная система продолжала работать
По словам Разумкова, решение КСУ парализует вертикаль местного самоуправления
В то же время он назвал недопустимым давление на Конституционный суд
Верховная Рада и президент быстро отреагируют на ситуацию относительно решения Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение.
Как заявил в комментарии журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Германию, будет решаться, скорее всего, на законодательном уровне, как дорабатывать те механизмы, которые есть сегодня, для того чтобы антикоррупционная система продолжала работать.
"Мы будем это в достаточно быстром режиме решать, потому что позволить себе сегодня ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", – сказал он.
По словам Разумкова, скорость особенно важна, учитывая заявление НАПК о том, что решение КСУ блокирует назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Это парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве, убежден председатель ВР.
В то же время он назвал недопустимым давление на любую ветвь власти, в том числе судебной. "Но если исходить из антикоррупционной реформы, она для государства более чем важна", – добавил Разумков.
Спикер отметил, как важно сохранить достижения последних лет, чтобы сделать систему борьбы с коррупцией еще более открытой.
Как писал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
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