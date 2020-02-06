Нацсовет хочет лишить лицензии "Прямой FM": у Порошенко забили тревогу

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что решение Национального совета по вопросам телевидения и радио о рассмотрении вопроса о лишении вещания радио "Прямой FM" является наступлением на независимые СМИ.

Он отметил, что Нацсовет, фактически подконтрольный Банковой, может безосновательно отменить лицензию на вещание радиостанции, сигнал которой принимают жители временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня Национальный совет будет рассматривать вопрос о лишении вещания радио "Прямой FM". Это абсолютно незаконно. Это действительно беспрецедентный шаг, потому что это радио вещает. И только в двух небольших городах радио по техническим причинам не запустилось, поэтому и обратилось в Национальный совет забрать лицензии в этих городах. А под этим предлогом Нацсовет хочет полностью запретить вещание радио "Прямой FM", которое вещает, в том числе, и на оккупированных территориях. Это совершенно позорная и противозаконная попытка", – отметил политик.

Народный депутат отметил, что в последнее время происходит увеличение давления на средства массовой информации.

"Также мы обеспокоены тем, что вчера происходило на канале 1+1. Мы убеждены, что расследовать незаконное прослушивание премьер-министра крайне необходимо. Но то, что вчера происходило на телеканале, – это прямое давление на свободу слова. Так же , как и сегодняшнее попытки Нацсовета лишить радиовещания "Прямой FM", – заметил Княжицкий.

Как писал OBOZREVATEL, к владельцу телеканала "Прямой" Владимира Макеенко пришли с обыском.

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