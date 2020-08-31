Рада готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу, – Корниенко

Марина Лисничук Политика 12:35, 31.08.2020

В "Слуге народа" допустили проведение Радой встречи с первым замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольдом Фокиным из-за его заявлений об оккупированном Россией регионе Украины.

Об этом сказал член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, первый заместитель председателя фракции СН в Раде Александр Корниенко. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы с Фокиным еще не общались... возможно, планируем", – отметил он.

Нардеп подчеркнул, что пока разговор относительно урегулирования ситуации на Донбассе был только с главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком – на закрытой встрече в Раде.

"Когда в Верховную Раду поступают письма, Рада каким-то образом на них реагирует... Мы общались несколько часов с Леонидом Макаровичем за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга", – заявил Корниенко.

Он уточнил, что есть вероятность проведения соответствующих консультации и с Фокиным. При этом замглавы фракции "Слуга народа" подчеркнул, что условий по безопасности для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока нет.

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