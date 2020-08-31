Рада готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу, – Корниенко
В "Слуге народа" допустили проведение Радой встречи с первым замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольдом Фокиным из-за его заявлений об оккупированном Россией регионе Украины.
Об этом сказал член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, первый заместитель председателя фракции СН в Раде Александр Корниенко. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".
"Мы с Фокиным еще не общались... возможно, планируем", – отметил он.
Нардеп подчеркнул, что пока разговор относительно урегулирования ситуации на Донбассе был только с главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком – на закрытой встрече в Раде.
"Когда в Верховную Раду поступают письма, Рада каким-то образом на них реагирует... Мы общались несколько часов с Леонидом Макаровичем за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга", – заявил Корниенко.
Он уточнил, что есть вероятность проведения соответствующих консультации и с Фокиным. При этом замглавы фракции "Слуга народа" подчеркнул, что условий по безопасности для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
Он также рассказал о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.
Помимо этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что соответствующие заявления Фокина не отвечают национальным интересам и являются провокационными.