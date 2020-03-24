Рада экстренно соберется из-за коронавируса: нардеп раскрыл подробности

Верховная Рада на текущей неделе соберется на внеочередное заседание, посвященное вспышке коронавируса в Украине.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Трухин. По его словам, народные избранники готовы собраться, чтобы рассмотреть инициативы Кабмина.

"Действительно, я считаю, будет необходимость собирать парламент... Мы своим примером должны показать, что мы не находимся в стороне от всех насущных проблем. Без правительства, без парламента невозможно принять стратегически важные решения", - отметил депутат.

Трухин сообщил, что в парламенте достигнута договоренность между спикером, главами фракций и народными депутатами по поводу внеочередного заседания.

"Когда правительство выйдет с инициативами, мы готовы будем собраться в течение 24 часов", - сказал он.

"Предложения от правительства есть, они обрабатываются сейчас у руководства парламента и в комитетах, и я думаю, что на этой неделе мы соберемся", - отметил депутат.

Трухин подтвердил, что в повестке дня может рассматриваться объявление в Украине чрезвычайного положения и экономические вопросы в связи с карантином.

"Все это возможная повестка дня на внеочередную сессию, которая может состояться на этой неделе. В связи с тем, что ситуация требует дополнительных решений перед парламентом, возможно изменение повестки дня", - заявил "слуга народа".

Депутат выразил убеждение, что "эта неделя будет решающей" в вопросе введения режима ЧП.

"В страну поступили тест-системы. Когда мы будем обладать объективными данными по количеству инфицированных и по скорости распространения вируса, тогда мы сможем четко говорить и в правительстве, и в стенах парламента, что надо подготовить ситуацию к чрезвычайному положению", - отметил Трухин.

rada.gov.ua

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