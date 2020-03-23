Рада готовит экстренное заседание: проголосуют за ЧП и сократят расходы из-за коронавируса

Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения и пакет экономических законов из-за коронавируса.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в "Слуге народа". По словам собеседника, всего на рассмотрении у народных депутатов будет три основных вопроса.
"Первый – введение ЧП из-за COVID-19. За такой вариант активно выступают Министерства внутренних дел и здравоохранения. Второй – секвестр бюджета, сокращение расходов. Третий – пакет стимулирующих мер, дабы ситуация в экономике и социальной сфере не вышли из под контроля", – подчеркнул источник.
Кабинет министров в ближайшее время примет пакет решений для подготовки секвестра бюджета и введения чрезвычайного положения. Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы и вынесут вопросы на голосование.
Также в "Слуге народа" готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет. Только после этого спикер Дмитрий Разумков получит право созвать внеочередное заседание. По данным OBOZREVATEL, руководство монобольшинства пообещало заранее сообщить нардепам о таком решении, за 48 часов. Именно поэтому парламент собраться 23 или 24 марта не сможет.
Как заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, руководители фракций провели онлайн-совещание и решили созвать внеочередное заседание на этой неделе. Конкретных дат он не назвал.
"Обсуждался несколько вопросов. Первый – повестка внеочередного пленарного заседания. Сейчас еще формируется. Второй – отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство фракций выступили категорически против. Третий – это формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат принятия...", – подчеркнул Железняк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Офисе президента Украины еще с начала прошлой недели разрабатываются правовые основания для введения чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.
Министр здравоохранения Илья Емец считает, что чрезвычайное положение в Украине должны были вводить еще в начале марта. Также на введении чрезвычайного положения настаивает министр внутренних дел Арсен Аваков.
У народного депутата Украины Александра Лукашева обнаружен коронавирус COVID-19. Нардеп состоит в партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.
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