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23 марта • обновлено в 13:38
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Рада готовит экстренное заседание: проголосуют за ЧП и сократят расходы из-за коронавируса

23.5т
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Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения и пакет экономических законов из-за коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в "Слуге народа". По словам собеседника, всего на рассмотрении у народных депутатов будет три основных вопроса.

"Первый – введение ЧП из-за COVID-19. За такой вариант активно выступают Министерства внутренних дел и здравоохранения. Второй – секвестр бюджета, сокращение расходов. Третий – пакет стимулирующих мер, дабы ситуация в экономике и социальной сфере не вышли из под контроля", – подчеркнул источник.

Рада готовит экстренное заседание: проголосуют за ЧП и сократят расходы

Кабинет министров в ближайшее время примет пакет решений для подготовки секвестра бюджета и введения чрезвычайного положения. Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы и вынесут вопросы на голосование.

Также в "Слуге народа" готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет. Только после этого спикер Дмитрий Разумков получит право созвать внеочередное заседание. По данным OBOZREVATEL, руководство монобольшинства пообещало заранее сообщить нардепам о таком решении, за 48 часов. Именно поэтому парламент собраться 23 или 24 марта не сможет.

Как заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, руководители фракций провели онлайн-совещание и решили созвать внеочередное заседание на этой неделе. Конкретных дат он не назвал.

"Обсуждался несколько вопросов. Первый – повестка внеочередного пленарного заседания. Сейчас еще формируется. Второй – отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство фракций выступили категорически против. Третий – это формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат принятия...", – подчеркнул Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Приятно наблюдать последствия майдана усиленные вирусом.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
збиратися повинні були ще, як то говорять , вчора а не дерибанити землю тут кожна хвилина на рахунку а вони може 25 або 26 березня ІДІОТИ!!!
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
kiy Valeriy, хрю хрю хря пыф.
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