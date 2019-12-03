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3 декабря • обновлено в 14:12
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Рада досрочно прекратила полномочия двух "слуг народа"

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Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера.

Таким образом, парламент поддержал проект постановлений №2506 и №2507 от 3 декабря 2019 года.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса.

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Кубраков во время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются.

Александр Кубраков

Александр Кубраков

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Харькове представил 34-летнего Алексея Кучера, который возглавил Харьковскую область.

Кучер – адвокат, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. До парламента работал в суде и прокуратуре, до последних парламентских выборов проживал в Харькове.

Алексей Кучер

Алексей Кучер

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Александр Кубраков Алексей Кучер
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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