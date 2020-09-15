Рада допустит следователей в зону ООС: проект принят в первом чтении

Алексей Титофф Политика 14:44, 15.09.2020 Обновлено: 14:57, 15.09.2020

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада приняла за основу проект закона, который разрешит допуск дознавателям, следователям и прокурорам в зону проведения ООС на Донбассе.

За проект закона № 3984 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях "О допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении проголосовали 292 нардепа.

В тексте документа говорится, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров к району проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допуск правоохранителей будет осуществляться в порядке, определенном командующим объединенных сил.

Отметим, что данный законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создадут Бюро экономической безопасности и ликвидируют налоговую милицию.

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