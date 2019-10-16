Рада дала старт масштабной перезагрузке Верховного суда

Верховная Рада Украины приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления.

За соответствующий документ проголосовали 236 нардепов на заседании парламента 16 октября. Что изменится:

Максимальное количество судей Верховного суда Украины уменьшается с 200 до 100 человек.

Вводятся единые правила для судейского вознаграждения, независимо от прохождения квалификационного оценивания.

Устанавливается дополнительное основание для дисциплинарной ответственности судьи — несоблюдение им установленных сроков для предоставления судьей информации по требованию ВККС.

Заседание Рады 24 канал

Законопроект также предлагает распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013-го по 19 мая 2019-го. Изменения будут внесены в закон об очищении власти.

Регламент ВККС будет утверждаться Высшим советом правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС.

Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше, будет готовить ВККС, однако утверждать будет ВСП.

Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12-ти. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который сама же и будет проводить.

Согласно законопроекту, будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут, в том числе, пренебрежение обязанностями; поведение, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи.

Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия. Вместе с тем увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработал обновленный состав Высшего совета правосудия, часть членов которого было избрано вопреки украинскому законодательству.

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