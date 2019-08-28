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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Без "фишек", но с сюрпризами: чего ожидать от первых дней Рады

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Верховная Рада Украины 9-го созыва близко. В первый день работы, 29 августа, народные депутаты обещают украинцам массу новых законов, инициатив и решений.

Как минимум новый состав Кабинета министров, генерального прокурора и ряд законов. В этот день нардепы решат и организационные вопросы, распределят позиции глав комитетов и определят, кто и как будет работать.

Что важно знать о первых днях работы украинского парламента разбирался OBOZREVATEL.

Кто и где будет работать

В новом парламенте не 450, а 424 народных избранника. 26 мандатов пока еще свободны, ведь выборы не проводились на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Луганской, Донецкой областей. По итогу голосования 21 июля, состав Верховной Рады выглядит так:

  • 254 — "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей);

  • 43 — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (13,05%),

  • 26 — "Батькивщина" (8,18%);

  • 25 — "Европейская солидарность" (8,1%);

  • 20 — "Голос" (5,82%);

  • 6 — "Оппозиционный блок";

  • 50 — самовыдвиженцы.

Будущая фракция “Слуги народа” получает возможность самостоятельно сформировать коалицию. Правда, по словам представителя партии “Европейская солидарность” Артура Герасимова, коалицию с "СН" составят “Батьківщина” и “Голос”. На троих они получат 300 мандатов и смогут самостоятельно вносить изменения в Конституцию.

Без "фишек", но с сюрпризами: чего ожидать от первых дней Рады
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Не исключено, что к новой коалиции могут добавиться и внефракционные народные депутаты. К слову, в Раде уже говорят об идеи сократить количество нардепов до 300 человек. О такой инициативе всерьез задумались в "Слуге народа". Правда, исходя из логики законодательной работы, изменения, если их примут, коснутся уже следующего созыва парламента.

Кто возглавит парламент?

Почти со 100% вероятностью новым спикером Верховной Рады станет глава “Слуги народа” Дмитрий Разумков. Он уже ведет подготовительные заседания перед стартом работы парламента и является единственным известным кандидатом.

Обязанности спикера парламента довольно велики, учитывая, что Украина является парламентско-президентской страной. Он не только ведет заседания парламента, но и во многом формирует повестку работы законодательного органа. Именно благодаря его решениям законопроекты доходят до финального голосования.

Помимо этого, глава ВРУ наделен и представительскими функциями, является частью парламентской дипломатии и представляет Украину на многих международных площадках.

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Помогать в президии главе парламента будет первый вице-спикер. Эту позицию должен занять представитель президента в Раде, народный депутат от "СН" Руслан Стефанчук. Сейчас эту должность занимает Ирина Геращенко, а 29 августа она станет народным депутатом от фракции “ЕС”.

Вакантной остается должность вице-спикера парламента, которую сейчас занимает нардеп от “Самопомочі” Оксана Сыроед. Известно, что в нынешнем созыве фактически все фракции отказались от этой позиции и она, вероятнее всего, отойдет внефракционному нардепу.

По крайней мере такой сценарий OBOZREVATEL озвучил нардеп от “Слуги народа” Александр Корниенко.

Смотрите видео по теме:

Какие фишечки и как начнут работу?

В четверг, 29 августа, Верховная Рада 9-го созыва начнет свою работу. Все стартует с торжественного заседания, которое откроет еще действующий спикер Андрей Парубий. Самый старший по возрасту, 78-летний нардеп Юлий Иоффе (от "Оппозиционной платформы — За жизнь"), откроет заседание торжественной присягой.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — хором произнесут нардепы.

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При этом никаких "фишек" в работе парламента ждать не стоит. Все пройдет в рамках регламента и принятой процедуры. "Относительно сценария (заседания. — Ред.), он стандартный, прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством", — сказал Дмитрий Разумков.

По последней информации OBOZREVATEL, перед первым днем работы парламента фракция "Слуга народа" соберется на тренинг, где подготовит своих членов фракции к голосованию за ряд законопроектов. Какие именно будут голосовать, пока точно неизвестно.

Будущие первый вице-спикер Стефанчук и глава ВР Разумков

Будущие первый вице-спикер Стефанчук и глава ВР Разумков

"Всем презентуют законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Отдельное внимание уделят и системе "Рада". Детально обсудят, что и как работает, а также как голосовать", — пояснил нам источник.

Правда, проанализировав публичные высказывания нардепов, можно спрогнозировать, чем в ближайшие недели будут заниматься парламентарии:

  • Кадровые решения: новый Кабмин, генеральный прокурор и глава СБУ (Иван Баканов сейчас является и. о главы);

  • Дисциплинарный блок: касается снятия неприкосновенности с нардепов, президента. Проработка процедуры импичмента президента и механизма отзыва парламентария. Закон о противодействии кнопкодавству и так далее;

  • "Еврономера": у Зеленского планируют сделать существенные поблажки водителям "евроблях". Закон об отмене штрафов для водителей таких авто нардепы проголосуют в первые дни работы Рады. Как пояснил замглавы ОП Руслан Рябошапка, в течение срока, на который будет отсрочка, — три месяца, — они наработают новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.

  • Децентрализация: нардепы примут пакет законов в рамках децентрализации. Речь идет о завершении процесса — отмене ОГА и РГА, а также о принятии отдельного закона о столице;

  • IT-законы: имеется в виду площадка для информатизации страны. Как известно, уже есть порядка 35 законов по этой теме и их активно лоббирует советник президента Михаил Федоров, о чем он ранее заявлял OBOZREVATEL.

Кто будет работать в комитетах?

В новом парламенте будет 23 комитета, вместо 27, как было ранее. В каждом из них начнут работу от 7 до 31 народного избранника.

Почему комитеты важны? Именно там обсуждаются и прорабатываются проекты законов, проводятся слушания. Между первым и вторым чтением там могут внести правки и повлиять на финальный вариант закона.

Без "фишек", но с сюрпризами: чего ожидать от первых дней Рады

Какие будут комитеты и сколько там будет депутатов:

  • Аграрной политики и земельных отношений — 31 место;

  • Антикоррупционной политики — 14 мест;

  • Бюджетной политики — 31 место;

  • Гуманитарной и информационной политики — 17 мест;

  • Экологической политики и природопользования — 19 мест;

  • Экономического развития — 17 мест;

  • Энергетики и жилищно-коммунальных услуг — 20 мест;

  • Здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 15 мест;

  • Внешней политики и межпарламентского сотрудничества — 10 мест;

  • Интеграции Украины с Европейским Союзом — 7 мест;

  • Молодежи и спорта — 10 мест;

  • Национальной безопасности, обороны и разведки — 17 мест;

  • Организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — 31 место;

  • Образования, науки и инноваций — 14 мест;

  • Прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений — 13 мест;

  • Правовой политики — 25 мест;

  • Правоохранительной деятельности — 27 мест;

  • Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины — 10 мест;

  • Свободы слова — 7 мест;

  • Социальной политики и защиты прав ветеранов — 10 мест;

  • Транспорта и инфраструктуры — 25 мест;

  • Финансов, налоговой и таможенной политики — 31 место;

  • Цифровой трансформации — 20 мест.

Большинство во всех комитетах получает именно пропрезидентская фракция, но руководящие должности в 4-х комитетах отдадут представителям других политических сил.

Так, по предварительной информации, озвученной народным депутатом от "СН" Дмитрием Разумковым, оппозиция получит комитеты: по вопросам свободы слова, молодежной политики и спорта, евроинтеграции и по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий.

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Также, по словам нардепа от "ЕС" Артрура Герасимова, в парламенте появится спецкомиссия по вопросам ветеранов. Ее возглавит однопартиец Герасимова Яна Зинкевич.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента законопроект
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