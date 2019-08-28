Без "фишек", но с сюрпризами: чего ожидать от первых дней Рады

Верховная Рада Украины 9-го созыва близко. В первый день работы, 29 августа, народные депутаты обещают украинцам массу новых законов, инициатив и решений.
Как минимум новый состав Кабинета министров, генерального прокурора и ряд законов. В этот день нардепы решат и организационные вопросы, распределят позиции глав комитетов и определят, кто и как будет работать.
Что важно знать о первых днях работы украинского парламента — разбирался OBOZREVATEL.
Кто и где будет работать
В новом парламенте не 450, а 424 народных избранника. 26 мандатов пока еще свободны, ведь выборы не проводились на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Луганской, Донецкой областей. По итогу голосования 21 июля, состав Верховной Рады выглядит так:
254 — "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей);
43 — "Оппозиционная платформа — За жизнь" (13,05%),
26 — "Батькивщина" (8,18%);
25 — "Европейская солидарность" (8,1%);
20 — "Голос" (5,82%);
6 — "Оппозиционный блок";
50 — самовыдвиженцы.
Будущая фракция “Слуги народа” получает возможность самостоятельно сформировать коалицию. Правда, по словам представителя партии “Европейская солидарность” Артура Герасимова, коалицию с "СН" составят “Батьківщина” и “Голос”. На троих они получат 300 мандатов и смогут самостоятельно вносить изменения в Конституцию.
Не исключено, что к новой коалиции могут добавиться и внефракционные народные депутаты. К слову, в Раде уже говорят об идеи сократить количество нардепов до 300 человек. О такой инициативе всерьез задумались в "Слуге народа". Правда, исходя из логики законодательной работы, изменения, если их примут, коснутся уже следующего созыва парламента.
Кто возглавит парламент?
Почти со 100% вероятностью новым спикером Верховной Рады станет глава “Слуги народа” Дмитрий Разумков. Он уже ведет подготовительные заседания перед стартом работы парламента и является единственным известным кандидатом.
Обязанности спикера парламента довольно велики, учитывая, что Украина является парламентско-президентской страной. Он не только ведет заседания парламента, но и во многом формирует повестку работы законодательного органа. Именно благодаря его решениям законопроекты доходят до финального голосования.
Помимо этого, глава ВРУ наделен и представительскими функциями, является частью парламентской дипломатии и представляет Украину на многих международных площадках.
Помогать в президии главе парламента будет первый вице-спикер. Эту позицию должен занять представитель президента в Раде, народный депутат от "СН" Руслан Стефанчук. Сейчас эту должность занимает Ирина Геращенко, а 29 августа она станет народным депутатом от фракции “ЕС”.
Вакантной остается должность вице-спикера парламента, которую сейчас занимает нардеп от “Самопомочі” Оксана Сыроед. Известно, что в нынешнем созыве фактически все фракции отказались от этой позиции и она, вероятнее всего, отойдет внефракционному нардепу.
По крайней мере такой сценарий OBOZREVATEL озвучил нардеп от “Слуги народа” Александр Корниенко.
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Какие фишечки и как начнут работу?
В четверг, 29 августа, Верховная Рада 9-го созыва начнет свою работу. Все стартует с торжественного заседания, которое откроет еще действующий спикер Андрей Парубий. Самый старший по возрасту, 78-летний нардеп Юлий Иоффе (от "Оппозиционной платформы — За жизнь"), откроет заседание торжественной присягой.
"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — хором произнесут нардепы.
При этом никаких "фишек" в работе парламента ждать не стоит. Все пройдет в рамках регламента и принятой процедуры. "Относительно сценария (заседания. — Ред.), он стандартный, прописан, там ничего нового не появилось. Если вы хотите здесь найти каких-то фишек, то их нет, потому что это предусмотрено законодательством", — сказал Дмитрий Разумков.
По последней информации OBOZREVATEL, перед первым днем работы парламента фракция "Слуга народа" соберется на тренинг, где подготовит своих членов фракции к голосованию за ряд законопроектов. Какие именно будут голосовать, пока точно неизвестно.
Будущие первый вице-спикер Стефанчук и глава ВР Разумков
"Всем презентуют законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Отдельное внимание уделят и системе "Рада". Детально обсудят, что и как работает, а также как голосовать", — пояснил нам источник.
Правда, проанализировав публичные высказывания нардепов, можно спрогнозировать, чем в ближайшие недели будут заниматься парламентарии:
Кадровые решения: новый Кабмин, генеральный прокурор и глава СБУ (Иван Баканов сейчас является и. о главы);
Дисциплинарный блок: касается снятия неприкосновенности с нардепов, президента. Проработка процедуры импичмента президента и механизма отзыва парламентария. Закон о противодействии кнопкодавству и так далее;
"Еврономера": у Зеленского планируют сделать существенные поблажки водителям "евроблях". Закон об отмене штрафов для водителей таких авто нардепы проголосуют в первые дни работы Рады. Как пояснил замглавы ОП Руслан Рябошапка, в течение срока, на который будет отсрочка, — три месяца, — они наработают новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.
Децентрализация: нардепы примут пакет законов в рамках децентрализации. Речь идет о завершении процесса — отмене ОГА и РГА, а также о принятии отдельного закона о столице;
IT-законы: имеется в виду площадка для информатизации страны. Как известно, уже есть порядка 35 законов по этой теме и их активно лоббирует советник президента Михаил Федоров, о чем он ранее заявлял OBOZREVATEL.
Кто будет работать в комитетах?
В новом парламенте будет 23 комитета, вместо 27, как было ранее. В каждом из них начнут работу от 7 до 31 народного избранника.
Почему комитеты важны? Именно там обсуждаются и прорабатываются проекты законов, проводятся слушания. Между первым и вторым чтением там могут внести правки и повлиять на финальный вариант закона.
Какие будут комитеты и сколько там будет депутатов:
Аграрной политики и земельных отношений — 31 место;
Антикоррупционной политики — 14 мест;
Бюджетной политики — 31 место;
Гуманитарной и информационной политики — 17 мест;
Экологической политики и природопользования — 19 мест;
Экономического развития — 17 мест;
Энергетики и жилищно-коммунальных услуг — 20 мест;
Здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 15 мест;
Внешней политики и межпарламентского сотрудничества — 10 мест;
Интеграции Украины с Европейским Союзом — 7 мест;
Молодежи и спорта — 10 мест;
Национальной безопасности, обороны и разведки — 17 мест;
Организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — 31 место;
Образования, науки и инноваций — 14 мест;
Прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений — 13 мест;
Правовой политики — 25 мест;
Правоохранительной деятельности — 27 мест;
Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины — 10 мест;
Свободы слова — 7 мест;
Социальной политики и защиты прав ветеранов — 10 мест;
Транспорта и инфраструктуры — 25 мест;
Финансов, налоговой и таможенной политики — 31 место;
Цифровой трансформации — 20 мест.
Большинство во всех комитетах получает именно пропрезидентская фракция, но руководящие должности в 4-х комитетах отдадут представителям других политических сил.
Так, по предварительной информации, озвученной народным депутатом от "СН" Дмитрием Разумковым, оппозиция получит комитеты: по вопросам свободы слова, молодежной политики и спорта, евроинтеграции и по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий.
Также, по словам нардепа от "ЕС" Артрура Герасимова, в парламенте появится спецкомиссия по вопросам ветеранов. Ее возглавит однопартиец Герасимова Яна Зинкевич.
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