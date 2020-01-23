"Ничего нового": работу команды Зеленского в Давосе оценили на "тройку"

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе, представленное как "специальное обращение", не оправдало ожиданий.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля. Он оценил работу команды Зеленского в Давосе на "тройку".

"Если оценивать работу команды президента по подготовке визита первого лица на этот форум по 5-бальной шкале – то это "тройка", – категорически заявил Воля.

Во-первых, пояснил эксперт, у Зеленского не оказалось никаких "фишек".

"Кто-то сделал замечание в Фейсбуке: вот была Грета Тунберг, а почему не привезли и не показали нашего студента, который еще школьником изобрел технологию переработки опавших листьев в бумагу?" – привел он пример (речь идет об украинце Валентине Фречке. – Ред.).

Во-вторых, по словам Воли, выступление президента Украины представили как "специальное обращение", однако при этом Зеленский не сказал ничего нового.

"А либо вы действительно даете то, что отвечает заявленному статусу "специального обращения", либо – если там будет "что попало" – вы потеряете доверие тех, кто обращает внимание на ваши слова. И когда вы в следующий раз скажете "специальное обращение", то все подумают: "А, это как в Давосе"… Потому что ничего нового президент в Давосе не сказал", – подчеркнул он.

Международник выразил мнение, что плохо подготовленная речь Зеленского свидетельствует о непрофессионализме его команды.

"Я предполагаю, что все это было почти экспромтом. Кто-то набросал выступление президента, исходя из того, что он говорил раньше. Президент словно впервые увидел этот текст, потому что даже читать с листа можно было намного выразительнее", – отметил Воля.

Зеленский на форуме в Давосе president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает:

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) открылся 21 января и продлится до 24-го. Участниками ВЭФ-2020 стали 3000 человек из 117 стран мира, причем 53 из них – это лидеры государств, в их числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский выступил на форуме 22 января. Он призвал западных инвесторов вкладывать деньги в Украину и заявил, что задача Украины – стать лидером Восточной и Центральной Европы. Полный текст и видео – смотрите здесь.

Речь Зеленского уже подвергли критике. Так, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен обратил внимание на то, что некоторые гости форума вставали и выходили из зала прямо во время выступления президента Украины.

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