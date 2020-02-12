"Работать было невозможно!" В "Слуге народа" рассказали, как Богдан материл нардепов

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, курировавший и работу Верховной Рады, в общении с парламентариями не подбирал слов. Доходило даже до матов.

Об этом депутаты из фракции "Слуга народа" на условиях анонимности рассказали "Буквам". По их словам, из-за резкой манеры у Богдана часто возникали разногласия, в том числе со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан rbc.ua

"Для него всегда важен результат, а не процесс. И он не подбирает слов - мат так мат – из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли", – подчеркнул один из нардепов.

Он отметил, что без идеи Богдана работать парламенту в турборежиме, они бы не сняли с себя неприкосновенность, однако работать так было невозможно.

"Надо признать, без этой идеи Богдана мы бы с себя и неприкосновенность не сняли бы. Но работать в таком темпе было невозможно. В результате появилось недовольство на Банковой, что мы не делаем это так быстро, как там того хотят. Богдан чаще других высказывал это недовольство в присущей ему грубоватой манере", – подчеркнул нардеп.

Другой депутат от "Слуги народа" добавил, что "пока Богдан работал, проводил совещания, кто-то просто сидел на ушах у президента и рассказывал, как тот плохо работает", намекая тем самым на помощников главы государства – Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Нардепы заявили, что после увольнения Богдана "лучше не станет", но и "хуже не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

На место главы ОП назначен Андрей Ермак, который до этого занимал пост помощника президента.

Какими скандальными выходками запомнился Богдан во время работы главой ОП, можно прочитать здесь.

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