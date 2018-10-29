''Работало несколько групп'': стало известно, как Украину пытались лишить ассоциации с ЕС

Накануне референдума об ассоциации Украины с Европейским Союзом в Нидерландах работало несколько групп, которые пытались добиться негативного исхода голосования.

Об этом заявил посол Нидерландов Эдуард Хукс в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV. По его словам, некоторые из этих групп были связаны с Россией.

"Накануне референдума было много активистов, работавших в Нидерландах, было несколько групп, которые проводили определенные компании. И среди них такие группы, которые работали против ассоциации Украины и ЕС. Некоторые из этих групп были связаны с другими странами. Они были из страны, соседней с Украиной, вы сами сказали, что это Россия. И они были заинтересованы в определенных результатах этого референдума", - пояснил посол.

По его словам, у голландцев также было ощущение, что Украина еще не преодолела коррупцию, и это было препятствием.

"Хотя конечно, мы знали, что Украина - это жертва большой коррупции, нужно было многое сделать для того, чтобы эту проблему преодолеть до конца. Но все же премьер-министр нашел решение этой проблемы. Когда премьер-министр отправился в Брюссель поговорить там с коллегами, то они придумали некое решение для того, чтобы ратифицировать это соглашение при определенных условиях. То есть объяснили, что это еще не право Украины вступить в Европейский Союз, нейтральное в определенной степени решения", - подчеркнул Хукс.

Он пояснил, что это было определенной преградой, потому что люди опасались: если Украина станет членом ЕС, то финансы будут выделяться Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2016 года "за" ассоциацию проголосовали 38,21% жителей Нидерландов, "против" - 61%.