Кандидата от "Слуги народа" уличили в связи с окружением Януковича: что известно

Кандидат в народные депутаты Украины от президентской партии "Слуга народа" Елена Мошенец во время Революции Достоинства и после нее работала в газете экс-главы Нацбанка времен президентства Виктора Януковича Сергея Арбузова.

Журналистка, которая идет в Раду под партийным номером 65, занимала должность заместителя главного редактора, сообщается в расследовании программы "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, удалось узнать, что Мошенец в 2013-2014 годах работала в издании "Капитал", которое по данным СМИ, входит в неформальный медиахолдинг Арбузова. Она не ушла из газеты и после побега чиновника Януковича в Россию.

Арбузов и Мошенец

В комментарии "Схемам" Мошенец подтвердила, что занимала указанную должность, однако заверила, что ее работа не касалась политических тем.

"В сферу моих компетенций входили специальные приложения к газете, которые касались только бизнес-тематике (агро, технологии, медицина, управление и т.п.)", – ответила кандидат в нардепы.

Примечательно, что в биографии Мошенец, которую разместили на сайте "Слуги народа", о работе в "Капитале" Арбузова почему-то не упомянули, рассказав о других медиа, с которыми она сотрудничала.

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