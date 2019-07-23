Работал с Кучмой, Ющенко и Порошенко: Зеленский назначил новым старого советника

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, назначил своим советником Руслана Демченко.

Соответствующий указ (№548) опубликован пресс-службой на сайте Администрации президента.

Известно, что Демченко ранее был советником пятого президента страны Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Скриншот

Как пишет УП, в октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

С 23 сентября 2014 года он был советником Порошенко. В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.

С 2006 по 2010 год возглавлял офис президента Ющенко. В 2000-2005 годах Демченко – консул Украины в Стамбуле, затем посол Украины в Сербии и Черногории.

В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Кучмы. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США.

Руслан Демченко LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.

В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.

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