Работал с Кучмой, Ющенко и Порошенко: Зеленский назначил новым старого советника

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, назначил своим советником Руслана Демченко.
Соответствующий указ (№548) опубликован пресс-службой на сайте Администрации президента.
Известно, что Демченко ранее был советником пятого президента страны Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
Владимир Зеленский
president.gov.ua
Скриншот
Как пишет УП, в октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
С 23 сентября 2014 года он был советником Порошенко. В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014-го несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.
С 2006 по 2010 год возглавлял офис президента Ющенко. В 2000-2005 годах Демченко – консул Украины в Стамбуле, затем посол Украины в Сербии и Черногории.
В конце 1990-х занимал должность заместителя руководителя управления Администрации президента Кучмы. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США.
Руслан Демченко
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.
Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".
Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.
В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.
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