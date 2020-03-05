"Работает против оппонентов власти": у Порошенко потролили Венедиктову из-за лозунга ГБР "закон один для всех"

Партия "Европейская солидарность" обнародовала видеоролик, который "троллит" Государственное бюро расследований и его руководительницу Ирину Венедиктову.

Видео появилось в сети Facebook. В политсиле отметили, что она неоднократно заявляла, что в ГБР "закон один для всех", а также сняла на эту тему эффектное видео в стиле "95-го квартала" – за деньги налогоплательщиков.

В партии Порошенко напомнили, как предшественник Венедиктовой Роман Труба на широко известных пленках отчитывался перед руководителем Офиса Зеленского Андреем Богданом, обещая сделать приоритетным дело против Порошенко.

"Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю. Это дело для нас приоритетное" – говорится на записях Трубы.

А следователь Корецкий, курирующий дела ГБР против Порошенко, признал, что эти производства являются политическими преследованиями.

В "ЕС" напомнили, что мировые и европейские лидеры неоднократно предостерегали Зеленского от политических преследований. В частности, президент Европейского совета Дональд Туск осудил политические преследования в Украине.

"Любая попытка запугивания лидеров оппозиции станет предметом беспокойства в Европе", – отметил Туск.

Несмотря на это дело Трубы не менее упорно продолжает его преемник Венедиктова. Ведомство выполняет заказ власти и "пятой колонны" Кремля на преследование патриотов, волонтеров, героев войны против российской агрессии.

"Следователи ГБР пришли с обыском в дом волонтеры Маруси Зверобой. Подозрение об угрозах убийством президента Украины вручили Софии Федине. В Печерском районном суде проходит заседание, на котором должны избрать меру пресечения киборгу, генерал-майору Дмитрию Марченко", – это заголовки ежедневных новостей в украинских СМИ.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента и не становитесь Януковичем – у него очень плохое было прошлое", – предостерег президента Зеленского лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время акции против политических преследований под ГБР.

В "Европейской Солидарности" также напомнили, что Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии для участников Революции Достоинства. Как известно, эту идею активно продвигают в информационном пространстве приспешники режима Януковича и идеологи Антимайдана. А бывшего адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова Венедиктова вообще назначила своим первым заместителем. Семьи Героев Небесной Сотни и активисты прогнозируют "слив" дел Майдана – говорит народный депутат София Федина.

"ГБР не играет в политику" – пафосно заявила Венедиктова. Но все это уже когда-то было – напомнили в "Европейской Солидарности". Генпрокурор Януковича Виктор Пшонка тоже заявлял, что силового разгона Евромайдана не будет. А затем был вынужден позорно бежать – как и его политический патрон Янукович.

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