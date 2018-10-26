Нападения на журналистов в Украине: в полиции отчитались о расследованиях

Полиция Киевской области расследовала уголовное производство в отношении охраны кума Владимира Путина, Виктора Медведчука, которая напала на украинских журналистов.

Об этом в эфире авторской программы "Евроинтеграторы" на ObozTV заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Речь идет о сьемке прилета опального политика Виктора Медведчука в аэропорт Жуляны, который снимала сьемочная группа вместе с журналистом Михаилом Ткачем. Тогда группа неизвестных напала на журналиста и операторов.

"Во время прилета Медведчука в аэропорт Жуляны полиция Киевской области точно расследовала уголовное производство по препятствованию, там даже один подозреваемый у нас был установлен, ему было предъявлено подозрение", — прокомментировал ход расследования Шевченко.

Вторая ситуация касается свадьбы сына Генерального прокурора Юрия Луценко. В том случае сотрудники Управления государственной охраны также заблокировали журналистов.

"Насчет свадьбы не готов точно сказать, но предполагаю, что там расследование могла проводить прокуратура, поскольку потенциальные подозреваемые, если они там были, скорее всего и УГО это признавало - были государственными служащими или офицерами. То есть здесь все производства в отношении государственных служащих или военнослужащих проводят соответствующие следственные органы прокуратуры. Точно могу сказать, что начальник полиции Киева сообщал публично о том, что подозреваемому в препятствовании Ткачу под аэропортом было предъявлено подозрение", — пояснил Артем Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционный журналист Джамаль Хашогги числился без вести пропавшим после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Через некоторое время турецкая разведка опубликовала шокирующую информацию об его насильственном убийстве.

При этом в смерти саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги прослеживается аналогия с убийством Георгием Гонгадзе в Украине.