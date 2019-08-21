Новое "шоу" от Зеленского и фавориты: как начнет работу Рада 9 созыва

Верховная Рада 9-го созыва начнет свою работу уже 29 августа. Как уверяют некоторые нардепы, парламент будет очень продуктивным.

Обещают за считанные дни решить организационные вопросы, сформировать правительство и трудиться для народа.

Реально ли это и что важно знать про новую Верховную Раду — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Следующее заседание Верховной Рады станет началом работы народных депутатов 9-го созыва. После ряда организационных моментов, будет избран спикер парламента, вице-спикеры, комитеты, фракции, а затем Кабинет министров;

Основным кандидатом на пост главы Рады является Дмитрий Разумков, а на должность премьер-министра — Алексей Гончарук. Также переговоры идут и по должностям в правительстве, но и тут есть свои фавориты;

“Гуманитарным министром” может стать Владимир Бородянский, главой МИД — Вадим Пристайко, а министром IT — Михаил Федоров;

Помимо кадровых решений, народные депутаты обещают заняться завершением децентрализации, принятием закона о столице, открытием рынка земли и решением войны на Донбассе.

Когда состоится первое заседание

В четверг, 29 августа, Верховная Рада 9-го созыва начнет свою работу. Все стартует с торжественного заседания, которое откроет еще действующий спикер Андрей Парубий. Самый старший по возрасту, 78-летний нардеп Юлий Иоффе (от "Оппозиционной платформы — За жизнь"), откроет заседание торжественной присягой.

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"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — хором произнесут нардепы.

Далее, согласно регламенту, заседание будет вести глава подготовительной группы — Дмитрий Разумков. Кабинет министров Владимира Гройсмана сложит полномочия. Новоизбранные народные депутаты начнут формировать президиум Верховной Рады. Будут также сформированы депутатские фракции. Они выглядят так:

254 от "Слуги народа" (43,16% голосов)

43 от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (13,05%),

26 от "Батькивщины" (8,18%);

25 от "Европейской солидарности" (8,1%);

20 от "Голоса" (5,82%);

6 от "Оппозиционного блока".

Распределение мест в Верховной Раде 9-го созыва Украинская Правда

Далее с отчетом о работе выступит Андрей Парубий, проведет избрание счетной комиссии и нового состава парламента. Также с посланием обратится и президент Владимир Зеленский.

Также будет окончательно решен вопрос с комитетами в Верховной Раде. Новые парламентарии частично их изменили и уменьшили количество. Вместо 27 комитетов сделали всего 23. Там будут заседать от 7 до 31 народного депутата. При этом абсолютно во всех комитетах большинство получает именно партия "Слуга народа".

Список комитетов Facebook Владимир Арьев

Какие ждут кадровые изменения

Главным и единственным пока кандидатом на пост главы парламента является лидер “Слуги народа” Дмитрий Разумков. Первым вице-спикером, вероятно, станет его однопартиец Руслан Стефанчук. Место вице-спикера пока вакантно, но уже известно, что партии “Голос” и “Европейская солидарность” от него отказались.

Одна из основных и первых интриг работы следующего парламента — кто займет кресло премьер-министра и войдет в состав будущего Кабмина. По информации OBOZREVATEL, в шорт-листе президента и партии “Слуга народа” есть несколько человек. Алексей Гончарук — действующий замглавы Офиса президента (Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам"), а также директор Фонда Блейзера — Олег Устенко.

Пока наибольшие шансы на победу в премьерской гонки — у Алексея Гончаренко. Так, будущий глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что раскроет имя главы правительства 29 августа. "29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", — ответил он журналистам о дате назначения нового премьера.

Алексей Гончарук - один из главных претендентов на пост премьер-министра Лига

Арахамия также заявил, что один человек из нынешнего правительства останется и в новом Кабмине, но не сообщил, кто именно. Пока известно несколько претендентов на будущие министерские позиции:

“Министерство гуманитарной политики” (объединенные ведомства информационной политики, культуры, молодежи и спорта) — внештатный советник президента Владимир Бородянский. Был бывшим генеральным директором телеканала "СТБ" и руководителем группы StarLightMedia;

Министерство IT — советник президента Михаил Федоров. Он отвечал за всю диджитал-кампанию в штабе "Слуги народа" и Владимира Зеленского;

Министерство образования — кандидат в нардепы от “Слуги народа” Анна Новосад. Ранее работала в профильном ведомстве, имеет опыт стажировок заграницей и работы в сфере образования;

Министерство иностранных дел — замглавы Офиса президента Вадим Пристайко. Ранее был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

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Что планируют принять

Будущие парламентарии обещают гиперактивную осень. Пока еще непонятно, какое количество законопроектов примут до конца года, но уже условно все начинания можно поделить на несколько групп:

Кадровые решения: новый Кабмин, Генеральный прокурор и глава СБУ (Иван Баканов сейчас является и. о главы);

"Еврономера": у Зеленского планируют сделать существенные поблажки водителям "евроблях". Закон об отмене штрафов для водителей таких авто нардепы проголосуют в первые дни работы Рады. Как пояснил замглавы ОП Руслан Рябошапка, в течение срока, на который будет отсрочка, — три месяца, — они наработают новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.

Народные депутаты готовятся к работе

Дисциплинарный блок: касается снятия неприкосновенности с нардепов, президента. Проработка процедуры импичмента президента и механизм отзыва парламентария. Закон о противодействии кнопкодавству и так далее;

Война на Донбассе: ожидается, что уже осенью новый состав Рады может “закрыть” вопрос с особым статусом Донбасса. Возможно, начав процесс изменения Конституции;

Рынок земли: в партии “Слуга народа” уже заявили, что осенью 2019 года примут решение об открытии рынка земли в Украине;

Децентрализация: примут нардепы и пакет законов в рамках децентрализации. Речь идет о завершении процесса — отмене ОГА и РГА, а также принятии отдельного закона про столицу;

IT-законы: имеется в виду площадка для информатизации страны. Как известно, уже есть порядка 35 законов по этой теме и их активно лоббирует советник президента Михаил Федоров, о чем он ранее заявлял OBOZREVATEL.

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