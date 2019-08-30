Работа нового Кабмина под угрозой: Турчинов отчитал команду Зеленского

Новосозданные министерства, а также те, что изменили название в результате слияния с другими, не смогут работать, пора не будут внесены изменения в Государственный бюджет.

На это обратил внимание в Facebook экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он напомнил, что на первом заседании Верховной Рады 29 августа во время утверждения нового правительства согласовали также существенные изменения в его структуре, которые однако не могут начать действовать в полной мере.

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"Все министерства, которые получили новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное – ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно Закону "О бюджете Украины" закреплены за министерствами, подлежащими ликвидации", – подчеркнул Турчинов.

По его словам, для нормального функционирования новых подразделений правительства ВРУ должна снова вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать действующий бюджет, перезапустить работу новых министерств.

"Серьезные государственные решения должны опираться не только на информационную составляющую. Есть еще одна важная составляющая, которая называется "государственное управление". Такие решения требуют серьезной подготовительной работы, которую желательно проводить до их принятия", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада утвердила состав нового правительства, назначив глав министерств.

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