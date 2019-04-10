|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Работа "кипит": нардепы позировали в масках собачек прямо в Раде

1.1тЧитать материал на украинском

Народные депутаты от "Батьківщини" Алексей Рябчин и Сергей Евтушок стали "звездами сети", сделав селфи в масках собачек прямо на пленарном заседании Верховной Рады.

Их подловили журналисты "Цензор.нет". Отмечается, что на момент открытия заседания Верховной Рады электронная регистрация показала наличие в сессионном зале 18 из 20 членов фракции, однако в разгар рабочего дня в секторе политсилы остались лишь два народных избранника.

Чтобы скоротать, так сказать, время, они, по всей видимости, решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.

Новости
В Верховной Раде появится объединение "За Зеленского"
Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения