Работа "кипит": нардепы позировали в масках собачек прямо в Раде

Народные депутаты от "Батьківщини" Алексей Рябчин и Сергей Евтушок стали "звездами сети", сделав селфи в масках собачек прямо на пленарном заседании Верховной Рады.

Их подловили журналисты "Цензор.нет". Отмечается, что на момент открытия заседания Верховной Рады электронная регистрация показала наличие в сессионном зале 18 из 20 членов фракции, однако в разгар рабочего дня в секторе политсилы остались лишь два народных избранника.

Чтобы скоротать, так сказать, время, они, по всей видимости, решили сделать смешное селфи с накладкой в виде масок собак.

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся