Рабочую группу создали, чтобы не обидеть Кравчука, – нардеп о закрытом заседании Рады

Нардепы не имеют целью отменять постановление ВРУ о проведении выборов в органы местного самоуправления на Донбассе. А специальную межкомитетскую рабочую группу по этому вопросу в парламенте создадут по просьбе Леонида Кравчука.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко. По его мнению, на создание соответствующей группы согласились лишь для того, чтобы "не обидеть" первого президента.

"Мы понимаем, что никто не будет отменять это постановление, я надеюсь, что никто даже не внесет ее в зал, ведь это противоречит нашим принципам", – сказал нардеп.

По его словам, во время закрытой встречи с представителями парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти 26 августа глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в определенных моментах не только настаивал, а просто говорил, мол, "давайте будем что-то делать".

"Возможно, эти слова и стали темой разговоров о создании этой группы, потому что РФ ставит ультиматум. Кравчук сказал не воспринимать это так, а просто как просьбу или требование. Но мы все понимаем, что со стороны государства, которое оккупировало нашу территорию, это как ультиматум", – подчеркнул Костенко.

Отметим, что по словам депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, одной из задач межкомитетской рабочей группы в парламенте станет анализ возможных решений в соответствии с письмом о выборах в ОРДЛО, которое Леонид Кравчук направил в Верховную Раду. Также группа будет нарабатывать специальные законы, которые будут касаться вопросов мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ВРУ 26 августа собрали закрытое заседание Комитета по вопросам организации государственной власти с участием главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука. Нардепы от "Слуги народа" поделились подробностями беседы.

Кравчук заявил, что доволен встречей с депутатами, на которой обсуждалось его письмо о проведении выборов в ОРДЛО. Он назвал ее конструктивной, а не абстрактной.

Участник закрытого заседания, представитель Донецкой области на переговорах ТКГ Денис Казанский отметил, что Рада проверит постановление о выборах на Донбассе Минским договоренностям.

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