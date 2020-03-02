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2 марта • обновлено в 23:23
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Рабинович включил "Вставай страна огромная" в Раде. Видео

4.1т
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Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в Верховной Раде объявил о борьбе с "фашизмом" в Украине и включил советскую песню.

Инцидент произошел на заседании согласительного совета глав парламентских фракций, сообщают "Буквы" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Рабинович включил "Вставай страна огромная" в Раде

Во время выступления Рабинович призвал "остановить фашизм" в Украина. По его словам, "годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации будет отмечаться как праздник".

После этого он решил включить на телефоне известную советскую песню "Священная война" времен Второй мировой войны.

"У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить", – сказал он.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание за использование телефона. На что тот добавил: "Хорошо, я сам спою. С фашисткой силой темною, с проклятою ордой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в параде 9 мая в Москве. Это вызвало жесткую критику со стороны нардепов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Дмитрий Разумков Вадим Рабинович
Место
Украина Киев
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Ukraine The
Ukraine The
Свиды, давно пора в себя прийти. С попыток построить карикатурный салорейх уже даже не смешно.
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3
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Pollak John
Pollak John
не зря его в дурке держали идиота ) Бесследно не прошло )
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Golan Sim
Golan Sim
И тут пердаки наших майд,аунов нервно сжались и загорелись жёлтым пламенем.. ))
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