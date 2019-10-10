"Зрада" отменяется!" Германия осадила Россию с паспортами на Донбассе

Германия запретила консульствам признавать российские паспорта, которые выданы украинцам на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал он.

Паспорта РФ Андрей Мельник, Twitter

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.

Затем Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

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