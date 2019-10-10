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10 октября • обновлено в 21:23
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"Зрада" отменяется!" Германия осадила Россию с паспортами на Донбассе

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Германия запретила консульствам признавать российские паспорта, которые выданы украинцам на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал он.

Новости
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Паспорта РФ

Паспорта РФ

Андрей Мельник, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
российские паспорта
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hunt andres
hunt andres
Очередной хо хлофейк)
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филипп филипыч
филипп филипыч
пересечение границы происходит по загранпаспортам. что даёт не признание внутрироссийских паспортов?))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Фапщет в Германию едут не по российским паспортам (а по загран паспортам) поэтому Германия не могла выдать запрет своим консульствам так как консульства и так ни когда не принимали российские паспорта … но хрюшкам можно впарить все что угодно - ну пусть порадуются кастрюлеголовые ...
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