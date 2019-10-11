Путин "наехал" на Зеленского из-за Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил на Донбассе.

"Киев должен проявить политическую волю для разведения сил на Донбассе и урегулирования там ситуации", — сказал он, передает RT.

Путин и Зеленский Коллаж

"Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились об отводе войск, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этим позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных республик "ЛНР", "ДНР" дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали там белую. Сигнал отвода — белая ракета. Пускают. С той стороны ничего нет, никакого ответа", — отметил Путин.

По его словам, "националисты пришли туда и не дают армии уйти".

"Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит. Но здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать считаю нужным не конкретных людей, а проводимую ими политику", — добавил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе было отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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