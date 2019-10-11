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11 октября • обновлено в 13:17
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Путин "наехал" на Зеленского из-за Донбасса

5.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил на Донбассе.

"Киев должен проявить политическую волю для разведения сил на Донбассе и урегулирования там ситуации", — сказал он, передает RT.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Коллаж

"Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились об отводе войск, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этим позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных республик "ЛНР", "ДНР" дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали там белую. Сигнал отвода — белая ракета. Пускают. С той стороны ничего нет, никакого ответа", — отметил Путин.

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По его словам, "националисты пришли туда и не дают армии уйти".

"Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит. Но здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать считаю нужным не конкретных людей, а проводимую ими политику", — добавил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе было отложен, поскольку были нарушения перемирия.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Кому, як не Путіну, досконало знати, що було під Іловайськом в період "гарячої" фази війни. Немає бажання відправляти українських хлопців з укріплених позицій в "чисте поле" щоб стати відкритими мішенями для російських найманців.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Нехай Кучма СВОЮ *опу підставить для здійснення дипломатичного акту миру. Господи, прости
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Путин..умница..Кстати это сегодня говорят и Меркль и Макрон.
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Лина Алина
Лина Алина
Ха ха. Насмешили пука. А он что думал как в рашке. Болваны слушаются его даже если он им на голову сядет?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гавриш Роман, Закончить войну может только Роиссия. Пусть Путлер даст команду своей камарилье и все это недообразования разбегутся в один миг. А по поводу добровольцев, так ваших отморозков бегающих по Раисии в разы больше, только на одном Кавказе пруд пруди у каждого свою армия, не говлря уже о Кадырове.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Serov Oleg, к тебе аналогичный вопрос.
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