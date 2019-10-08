"Зеленский на пути капитуляции!" Портников раскрыл план Путина по "нормандской встрече"

Россия не заинтересована в проведении саммита лидеров в "нормандском формате" еще с 2016 года, когда они встречались в последний раз.

Об этом в своем блоге на "Еспресо" написал журналист Виталий Портников, напомнив, что президент РФ Владимир Путин отказался от таких встреч.

"Если ничего не понимать в политике – а это отличительная черта команды "95 Квартала", ее попутчиков и сторонников – то можно считать, что все дело в Петре Порошенко. А если хотя бы что-то понимать, то станет ясно, что все дело во Владимире Путине. Тот не хочет бессмысленных встреч и ненужных компромиссов. А желает полной и безоговорочной капитуляции Украины на российских условиях", – отметил он.

Портников подчеркнул, что Путин выдвигает все условия не сразу, а одно за другим.

Путин и Зеленский

"И Владимир Зеленский после своего прихода к власти ради только одной этой призрачной встречи в "нормандском формате" начал исполнять эти условия. То есть встал на путь капитуляции. Да, возможно, просто не понимая, что он делает. Но тогда такие советники, как Вадим Пристайко, должны ему это объяснять. Пока он не поймет или пока их не отправят в отставку. Потому что нести вместе с Зеленским ответственность за капитуляцию и ее последствия – не самое большое удовольствие", – подчеркнул журналист.

По его словам, Зеленскому – если он не хочет смириться с этим конфликтом и не может его решить – нужно отказываться от власти.

"Гражданам, которые не хотят жить в стране, которая все время находится в конфликте – эмигрировать. А всем остальным – научиться жить в стране, которая обречена на долговременный конфликт с сильным и жестоким врагом. Этот конфликт не вечен. Рано или поздно уйдет Путин, изменится российский режим, само сознание российского общества. И если мы сегодня выстоим, то наши дети или внуки смогут жить в мирной Украине", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей".

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