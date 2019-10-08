"За сколько диплом купил? Позор!" Украинцы разнесли новый пост Зеленского с поздравлением

Президент Украины Владимир Зеленский в сети поздравил украинцев с Днем юриста. Он пожелал "мира, вдохновения и новых свершений". Однако пользователи разнесли его слова.

Пост разместили на странице ОП в Facebook. Многие украинцы возмущенно и с сарказмом прокомментировали его.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста. Ваша ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играет ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства.

Убежден, что юридическое сообщество компетентных, зрелых и инициативных специалистов и в дальнейшем будет прилагать усилий для приближения отечественной правовой системы к европейским стандартам, утверждения принципов верховенства права, верности идеалам правды и уважения к закону. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, вдохновения и новых свершений во имя Украины", – говорится в поздравлении Зеленского.

Украинцы разнесли новый пост Зеленского

По состоянию на 11:00 пост набрал более 500 лайков и более 100 комментариев.

"Наш президент по образованию – выдающийся юрист современности! Сам себя поздравляет", "Богдану уже подарочек сделал? А то как же без его шепота на ушко", "Не поздравить Богдана же не мог. Без кофе в постель и цветов не считается", "Сам как учился, за сколько диплом купил? Позор, глава государства – невежда", – написали они.

В то же время украинцы отметили, как Зеленский "поздравил" учителей и библиотекарей с профессиональным праздником.

"Вот я учитель. Вы недавно нас поздравляли, желали достойной заработной платы за наш труд. Юристам этого не желаете, потому что у них есть на что жить. Но, может, хватит только на словах желать, а дать реальные цифры. И я не о 4 тыс. долларов – мне столько не надо, но и работать за 3 тыс. гривен в Киеве не так уж и хочется", "30 сентября был День украинских библиотек. Почему не было поздравления?" – подчеркнули пользователи.

Также часть жителей Украины поблагодарила президента за поздравления.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Зеленского раскритиковали за отсутствие на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября, в день годовщины начала расстрелов.

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