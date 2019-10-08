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8 октября • обновлено в 13:24
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"За сколько диплом купил? Позор!" Украинцы разнесли новый пост Зеленского с поздравлением

25.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в сети поздравил украинцев с Днем юриста. Он пожелал "мира, вдохновения и новых свершений". Однако пользователи разнесли его слова.

Пост разместили на странице ОП в Facebook. Многие украинцы возмущенно и с сарказмом прокомментировали его.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста. Ваша ежедневная и самоотверженная борьба за справедливость, гуманность, законность и правопорядок играет ведущую роль в преодолении вызовов современности и развитии Украины как правового и демократического государства.

Убежден, что юридическое сообщество компетентных, зрелых и инициативных специалистов и в дальнейшем будет прилагать усилий для приближения отечественной правовой системы к европейским стандартам, утверждения принципов верховенства права, верности идеалам правды и уважения к закону. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, вдохновения и новых свершений во имя Украины", – говорится в поздравлении Зеленского.

Украинцы разнесли новый пост Зеленского

Украинцы разнесли новый пост Зеленского

По состоянию на 11:00 пост набрал более 500 лайков и более 100 комментариев.

"Наш президент по образованию – выдающийся юрист современности! Сам себя поздравляет", "Богдану уже подарочек сделал? А то как же без его шепота на ушко", "Не поздравить Богдана же не мог. Без кофе в постель и цветов не считается", "Сам как учился, за сколько диплом купил? Позор, глава государства – невежда", – написали они.

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В то же время украинцы отметили, как Зеленский "поздравил" учителей и библиотекарей с профессиональным праздником.

"Вот я учитель. Вы недавно нас поздравляли, желали достойной заработной платы за наш труд. Юристам этого не желаете, потому что у них есть на что жить. Но, может, хватит только на словах желать, а дать реальные цифры. И я не о 4 тыс. долларов – мне столько не надо, но и работать за 3 тыс. гривен в Киеве не так уж и хочется", "30 сентября был День украинских библиотек. Почему не было поздравления?" – подчеркнули пользователи.

Также часть жителей Украины поблагодарила президента за поздравления.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Зеленского раскритиковали за отсутствие на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября, в день годовщины начала расстрелов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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руденко евгений
руденко евгений
зашкаливает тупость и злость - это самое печальное...
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Из него такой же юрист как и президент!
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филипп филипыч
филипп филипыч
учитель 3 тыщи да еще и в киеве?! ребят да вам не о донбассе думать надо. о себе бы беспокоиться начали)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
филипп филипыч, падло - тебе о расеи надо думать, а не мычать в каждой теме, скот одичалый! Пшел вон, бык!
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