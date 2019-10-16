Главная Новости
16 октября • обновлено в 15:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Вынуждены искать правду заграницей!" Порошенко заявил об атаке на судебную систему

2.3т Читать материал на украинском

Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы. Поэтому украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело за распространение неправдивой информации.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам. По его словам, законопроект №1008, который приняла Рада, отменяет независимость Верховного суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, сегодня голосование (принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008) – ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного суда", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Новости
Суд по-новому. Як працюватиме судова система після чергової реформи

"Де-факто идет атака на судебную систему Украины, удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда Приватбанк выиграл у прежних владельцев", – отметил он.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами (Приватбанка – ред.)", – сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Судебная реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
Судебная реформа
Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
7
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel