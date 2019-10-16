"Вынуждены искать правду заграницей!" Порошенко заявил об атаке на судебную систему

Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы. Поэтому украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело за распространение неправдивой информации.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам. По его словам, законопроект №1008, который приняла Рада, отменяет независимость Верховного суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, сегодня голосование (принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008) – ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного суда", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко

"Де-факто идет атака на судебную систему Украины, удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда Приватбанк выиграл у прежних владельцев", – отметил он.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами (Приватбанка – ред.)", – сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!