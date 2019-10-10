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10 октября • обновлено в 21:34
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"Выигрывает Россия": экс-разведчик назвал последствия скандала с Украиной и Байденом

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Скандальные документы о давлении США на украинские правоохранительные органы, которые опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, ударят по Украине на международной арене.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, последствиями скандала непременно воспользуется Россия.

Бывший разведчик отметил, что подобная информация о давлении США на Украину уже озвучивалась раньше. В частности, экс-вице-президент США Джо Байден говорил, что давил на президента Петра Порошенко чтобы снять генпрокурора Виктора Шокина.

"Но у Деркача информация обобщенная, некоторые факты буквально взяты из оригиналов. Указывает на то, что передали или спецслужбы нашей страны, или иностранные, или представители правоохранительных органов", – отметил Маломуж.

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По его словам, ни американцы, ни россияне, ни европейцы не должны вмешиваться во внутренние дела Украины, поскольку это "ведет к потере суверенитета, к дестабилизации и фактически как государства нас не будет".

"Мы опять входим в модель вмешательства в дела США и разбалансирования там системы. И, что важно, мы как страна становимся разменной монетой. Я был после выборов президента США в Вашингтоне, там выступали руководители штабов Трампа и Клинтон. Руководитель штаба Трампа прямо говорил, что Украина вмешивалась во внутренние дела на стороне Клинтон. Понятно, что это официальное признание. С другой стороны, Клинтон сказала, что другие участники выступали против нее. То есть, мы оказывались между двух огней. Тогда пришел Трамп и нам было очень сложно строить политику с США", – заявил экс-разведчик.

Маломуж спрогнозировал, что если следующие выборы выиграет Трамп, Украина получит "якобы какой-то формат поддержки, бонус". Но если проиграет – Украину ждут "негативы".

"И еще в этой ситуации выигрывает третья сторона – большая страна, которая рядом… Мощный удар по нашим отношениям с США при любых ситуациях. Мы уже имеем определенную оппозицию Европы. Ясно, что Россия более мощно сегодня наступает в переговорном процессе", – подчеркнул он.

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"Мы сегодня ослабим стратегическую переговорную позицию по Минскому процессу, а тем более – на глобально-стратегическом уровне, где могли бы глобальные игроки – Европейский Союз, Германия, Франция, США – поддержать Украину в нашем стремлении к миру, к стабилизации ситуации на востоке и возвращению Донбасса. Это не только тактический формат, он имеет чрезвычайно глубокие политические и юридические последствия для Украины – в первую очередь, негативные", – заявил Маломуж.

На вопрос, какую выгоду из скандала может извлечь РФ, бывший разведчик ответил: "Если не прямо, то косвенно, потому что она объективно играет на то, что мы создаем ось противостояния с американцами на этот период и особенно – на перспективу после выборов. В любом случае, выигрывает третья сторона. Сознательно или несознательно Деркач это сделал, но он должен был как политик понимать, что это будет играть против Украины в отношениях с США. Понятно, что на этом обязательно сыграет Российская Федерация".

Джо Байден

Джо Байден

shutterstock.com

Как писал OBOZREVATEL:

  • 9 октября внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, подтверждающие давление США на правоохранительные органы в Украине. В них говорится, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава несколько лет передавал в США информацию, которая могла повлиять на ход событий в Штатах и Украине. Также в них есть данные о возможных коррупционных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

  • Джо Байдена подозревают в шантажировании власти Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием дела скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

  • 3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

  • Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

  • В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мы такие дураки, полезли во взрослые дела, поставили не на ту лошадь, насрали себе в шаровары, а плохая Россия, потому что она этим воспользуется... Страна 404
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