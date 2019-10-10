"Вопрос не стоял!" Зеленский прокомментировал переговоры об оружии с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа.

Такое высказывание прозвучало во время пресс-марафона Kyiv Food Market. "Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой", – подчеркнул глава украинского государства. (Все подробности и онлайн-трансляция пресс-марафона Зеленского здесь).

При этом Зеленский уточнил, что во время общения не были затронуты вопросы по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.

Владимир Зеленский

"С оружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", – заверил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом он попытался показать ему, что новая украинская власть – никакие не коррупционеры.

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