"Воплощена не будет": в "Слуге народа" сделали резонансное заявление о Донбассе

"Формула Штайнмайера" касательно разрешения конфликта на Донбассе, которую согласовала Украина, в ближайшее время реализована не будет.
С таким заявлением выступила народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина в эфире "Громадського".
По словам парламентария, все зависит от безопасности на оккупированных территориях.
Формула Штайнмайера: в Слуге народа сделали заявление
"Мы видим, что эти попытки (разведения войск – Ред.) не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Мы видим, что, чтобы двигаться к формуле, – должна быть обеспечена безопасностная составляющая. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", – заявила она.
По словам нардепа, под "ближайшим временем" она подразумевает год.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".
Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании этого плана.
В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг, что на содержание "формулы" решения конфликта на Донбассе, названой его именем, каким-либо образом повлияла российская сторона.
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