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14 октября • обновлено в 18:08
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"Воплощена не будет": в "Слуге народа" сделали резонансное заявление о Донбассе

1.1т Читать материал на украинском

"Формула Штайнмайера" касательно разрешения конфликта на Донбассе, которую согласовала Украина, в ближайшее время реализована не будет.

С таким заявлением выступила народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина в эфире "Громадського".

По словам парламентария, все зависит от безопасности на оккупированных территориях.

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Формула Штайнмайера: в Слуге народа сделали заявление

Формула Штайнмайера: в Слуге народа сделали заявление

"Мы видим, что эти попытки (разведения войск Ред.) не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Мы видим, что, чтобы двигаться к формуле, должна быть обеспечена безопасностная составляющая. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", – заявила она.

По словам нардепа, под "ближайшим временем" она подразумевает год.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Партия Слуга народа
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Где год,там и десять.А пока,большой бетонный забор и высокое напряжение,чтоб не лазили:кто за второй пенсией,кто за нормальной едой с медикаментами.
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