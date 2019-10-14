"Воплощена не будет": в "Слуге народа" сделали резонансное заявление о Донбассе

"Формула Штайнмайера" касательно разрешения конфликта на Донбассе, которую согласовала Украина, в ближайшее время реализована не будет.

С таким заявлением выступила народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина в эфире "Громадського".

По словам парламентария, все зависит от безопасности на оккупированных территориях.

Формула Штайнмайера: в Слуге народа сделали заявление

"Мы видим, что эти попытки (разведения войск – Ред.) не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Мы видим, что, чтобы двигаться к формуле, – должна быть обеспечена безопасностная составляющая. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", – заявила она.

По словам нардепа, под "ближайшим временем" она подразумевает год.

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