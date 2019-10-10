"Уволю сразу!" Зеленский пригрозил Баканову отставкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит главу Службы безопасности Ивана Баканова, если узнает, что ему помогает бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Громкое обещание дал он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова – главу СБУ – если вы мне покажете детали, я уволю Баканова. Просто сразу говорю. Если будут доказательства, я его уволю!" - сказал Зеленский.

Зеленский пригрозил Баканову увольнением

Президент сказал, что не знает всего списка дел, в которых фигурирует Матиос. "Я могу попросить генерального прокурора. Если у вас есть доказательства, хоть завтра. Я готов помочь, чтобы это расследовалось", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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