"Удивляет!" Гончарук обвинил Супрун во лжи

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил экс-первого заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун во лжи после ее заявления о "рейдерском захвате" Минздрава.

Об этом политик написал в комментариях к посту Супрун в Facebook. Гончарук не стеснялся в выражениях и назвал ее заявления "откровенной ложью".

Алексей Гончарук и Ульяна Супрун

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В субботу, 12 октября, Супрун в Facebook написала пост, в котором обвинила Гончарука в "легитимизации рейдерского захвата" Министерства здравоохранения. Чиновница также предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому поинтересоваться, "почему кадры из абсолютно прогнивших систем назначают в министерство, от работы которого зависят жизни миллионов украинцев".

"Это то, чем запомнит ваше правительство вся сообщество пациентов и гражданское общество. И перестаньте везде публично коммуницировать о продлении медицинской реформы. Ваши действия абсолютно расходятся с декларациями", – заявила Супрун.

В комментариях под ее постом Гончарук обвинил чиновницу в откровенной лжи. Премьер также пообещал дать событиям соответствующую оценку.

"Уважаемая Ульяна, меня откровенно удивляет позиция по "рейдерскому захвату" министерства Министром. По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор. Госпожа Инна предназначена временно. На следующей неделе мы объявим ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС на должность госсекретаря МОЗ. Надеюсь, им станет человек, который сможет посмотреть на ситуацию не предвзято и снять существующий общественный конфликт. Заявление о "сворачивании трансформации системы" – это откровенная ложь", – подчеркнул Гончарук.

В дополнение премьер отметил, что лично поддерживает начатые Супрун инициативы. При этом он подчеркнул, что новая команда должна повысить эффективности системы.

"ВОЗВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ В Минздраве НЕ БУДЕТ! По поводу поведения отдельных новых людей, которые пришли в Минздраве – я изучаю ситуацию. Вскоре дам этим событиям соответствующую оценку", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 12 октября Кабинет министров Украины провел закрытое заседание, на котором были сделаны кадровые перестановки, возмутившие Уляну Супрун.

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