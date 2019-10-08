"Царь и бог": бывший коллега рассказал о "диктатуре" Зеленского

В своем управлении президент Украины Владимир Зеленский является жестким руководителем, почти диктатором.

Об этом в интервью УП рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов, который был знаком с Зеленским еще со времен игр в КВН.

"Расскажу общую логику и конструкцию творчества Зеленского. Творчество не выдерживает демократии. Только диктатура. Все. Я могу точно сказать, что в "Квартале" он был царь и бог. Реально… Его волю, его желание в "Квартале" не оспаривали", – сообщил он.

Советник Кличко отметил, что на посту президента Зеленский полагается на свой опыт и команду.

"Когда мы с ним говорили, я его спросил, понимает ли он, куда идет, потому что здесь придется договариваться… Я думаю, что он сам принимает решение, думаю, что решения часто принимаются по ощущениям", – рассказал он.

Бахматов добавил, что Зеленский до конца не понимает, что именно ему нужно делать.

"Он и не может понимать – он недавно только пришел. Он полагается на свой опыт, на "чуйку" и на людей, которые рядом с ним", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в августе этого года совершил тайный визит на чартерном рейсе с минимальным количеством охраны. Цель поездки отказались объяснять в Офисе президента Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!