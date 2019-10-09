"Теряем около 30 населенных пунктов": Порошенко предложил шаги для избежания "российской ловушки"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил 7 шагов во избежание Украиной "российской ловушки" в связи с принятием страной "формулы Штайнмайера".

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Неделю назад Украина под давлением России согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Якобы ради встречи в нормандском формате. И что? Даты встречи – нету. Россияне требуют закрепить свою формулу в украинском законодательстве."Боевики" продолжают обстрелы. А Кремль вновь заявляет, что "их там нет", – отметил он.

"Вместо комплексной дорожной карты, – согласие на которую мы совместно с немецкими и французскими партнерами почти вытеснили из России несколько лет назад, – страна оказалась перед перевернутой логикой Минских договоренностей.... Российской логикой.

И особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск. С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко "Европейская солидарность"

"Проукраински настроенные местные жители – тоже в шоке. Они боятся расправы.

Власти сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Что простых решений – нету. Что мир – это "просто прекратить стрелять" – ложь. Что завершить все быстро – невозможно. Я сам когда-то должен был это признать.

Предлагаю сейчас семь шагов, которые стоит сейчас сделать, для того чтобы избежать российской ловушки", – отметил пятый президент.

"Первое. Настаивать на принципах "сначала – безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только из-за безопасности до выборов".

Второе. Печально известная "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая выведение российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных милитаристских формирований, переход украинско-российского участка границы под наш контроль.

Третье. Отвод – только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики вернут нам сейчас две с половиной тысячи километров", – продолжил лидер "ЕС".

"Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы.

Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко вместе с женой Мариной присоединился к Всеукраинскому вече на Майдане "Остановим капитуляцию".

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