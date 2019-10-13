Главная Новости
13 октября • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Такого ни у кого нет!" Путин пригрозил миру новым оружием

471 Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин припугнул мировое сообщество новым гиперзвуковым оружием.

В интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic 13 октября он объявил, что к моменту появления у ведущих армий мира подобного вооружения, РФ будет иметь нечто более новое, передает "РИА Новости".

"В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", – подчеркнул Путин.

Путин пригрозил миру оружием, которого "ни у кого нет"

Путин пригрозил миру оружием, которого "ни у кого нет"

По его словам, смысл был в том, чтобы ни у кого "не возникало иллюзий", что кто-то может победить в ядерной войне. Он напомнил, что США вышли из ДРСМД, "стараясь обеспечить явные стратегические преимущества".

Новости
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России

"Полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты получат такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны. Мы еще не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на нее не будем, но мы должны соблюдать стратегический баланс. Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью", – добавил глава Кремля.

Владимир Путин рассказал об оружии

Владимир Путин рассказал об оружии

Кадр из видео

Президент РФ также подчеркнул, что гиперзвукового оружия "пока тоже ни у кого нет, но появится в ведущих армиях мира".

"Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают. Гонка вооружений – уже состоявшийся факт, к сожалению, это так", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Путин рассказал, что Россия сдружилась с арабскими странами и "не воюет с кем-то против кого-то".

А за несколько дней до этого президент РФ пригрозил США создавать ракеты средней дальности, которые будут соответствовать американским по характеристикам. Он признался, что уже направил обращение президентам нескольких стран.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
оружие ядерное оружие
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
отож Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel