"Такого ни у кого нет!" Путин пригрозил миру новым оружием

Президент России Владимир Путин припугнул мировое сообщество новым гиперзвуковым оружием.

В интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic 13 октября он объявил, что к моменту появления у ведущих армий мира подобного вооружения, РФ будет иметь нечто более новое, передает "РИА Новости".

"В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", – подчеркнул Путин.

Путин пригрозил миру оружием, которого "ни у кого нет"

По его словам, смысл был в том, чтобы ни у кого "не возникало иллюзий", что кто-то может победить в ядерной войне. Он напомнил, что США вышли из ДРСМД, "стараясь обеспечить явные стратегические преимущества".

"Полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты получат такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны. Мы еще не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на нее не будем, но мы должны соблюдать стратегический баланс. Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью", – добавил глава Кремля.

Владимир Путин рассказал об оружии Кадр из видео

Президент РФ также подчеркнул, что гиперзвукового оружия "пока тоже ни у кого нет, но появится в ведущих армиях мира".

"Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают. Гонка вооружений – уже состоявшийся факт, к сожалению, это так", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Путин рассказал, что Россия сдружилась с арабскими странами и "не воюет с кем-то против кого-то".

А за несколько дней до этого президент РФ пригрозил США создавать ракеты средней дальности, которые будут соответствовать американским по характеристикам. Он признался, что уже направил обращение президентам нескольких стран.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!