"Стреляли в наших!" Пристайко высказался о террористах "Л/ДНР" в Раде

Террористы "Л/ДНР" не будут избираться в Верховную Раду, украинские власти этого не допустят.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

“И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много – в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", – подчеркнул он.

Террористов "Л/ДНР" не будет в Раде

По словам Пристайко, безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины – это приоритет для власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко озвучил три сценария по Донбассу и констатировал, что Киев потерял очень много времени на бессмысленные переговоры.

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