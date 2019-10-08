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8 октября • обновлено в 09:55
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"Стреляли в наших!" Пристайко высказался о террористах "Л/ДНР" в Раде

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Террористы "Л/ДНР" не будут избираться в Верховную Раду, украинские власти этого не допустят.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

“И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много – в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", – подчеркнул он.

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Террористов "Л/ДНР" не будет в Раде

Террористов "Л/ДНР" не будет в Раде

По словам Пристайко, безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины – это приоритет для власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пристайко озвучил три сценария по Донбассу и констатировал, что Киев потерял очень много времени на бессмысленные переговоры.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А зачем им Рада, у них будет свой орган управления, свои суды, свой особый статус, они будут жить как захотят.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Стреляли обе стороны, в гражданской войне героев нет. Но это Галичина пришла бомбить и убивать Донбасс, а не наоборот. Это Галичина пытается управлять Донбассом и навязывает свои понятия и законы. А какое она на это имеет право, кто-нибудь задумался?
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Южный Гарик
Южный Гарик
За то в Раде полно тех, кто стрелял по жителям Донбасса, убивал женщин, детей и стариков...
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