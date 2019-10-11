"Сдачи Украины не будет!" Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе и Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предаст интересы страны и не допустит "капитуляции" перед Россией.

Он выступил в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины, написала "Украинская правда". Президент сказал, что никогда не забудет об аннексированном Крыме, возвращение которого станет "следующим вызовом" для государства.

"Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия 24 часа в сутки", – сказал Зеленский.

По словам президента, его позиция в этом вопросе неизменна.

"Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать: Донбасс – это Украина, и там должен царить мир", – подчеркнул он.

Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе и Крыме

Зеленский отметил, что обязательно надо, чтобы состоялось полное прекращение огня, возвращение всех пленных, вывод иностранных военных формирований, а также установление контроля над государственной границей.

Президент добавил, что местные выборы на Донбассе должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением "не пулеметов, а международных наблюдателей".

"Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" – и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, позиции Украины усилит фундамент из нескольких вещей: "грамотной и взвешенной дипломатии, мощного сектора безопасности и обороны, возрождения экономики, обеспечения благосостояния граждан Украины".

"Монолитным этот фундамент может сделать только одно – сплоченность и единство всех украинцев для нашей главной цели: восстановление территориальной целостности и рождение зажиточной и сильной Украины… Это и является нашим главным национальным интересом", – сказал президент.

Он отметил, что активные меры, направленные на реализацию этого, закладываются в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.

Зеленский также назвал украинских воинов "волшебниками, которые дарят мирное небо в украинских городах и селах, существование государства", но платят за это жизнью. Он попросил почтить память героев минутой молчания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Согласование Киевом условий особого статута Донбасса станет вторым шагом к капитуляции Украины. Первый – это принятие "формулы Штайнмайера". Такого мнения придерживается старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

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