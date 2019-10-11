"Путину нужен Зеленский на коленях!" Портников раскрыл план РФ на Украину

Российская сторона начала уверенно отползать от формулы Штайнмайера после того, как украинская сторона под давлением Кремля пошла на ее подписание и согласилась на разведение войск.

Об этом написал в своем блоге на "Грани.ру" журналист Виталий Портников, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский получил сомнительную честь пожать руку лидеру РФ Владимира Путина.

"Оказалось, что одной только письменной имплементации формулы недостаточно. Что нужно еще и ввести ее в украинское законодательство. Оказалось, что в вопросе разведения войск Россия не может влиять на руководство "народных республик" - ну разве что может им посоветовать, как себя вести, а они могут и не прислушаться. Вопрос о том, как Россия собирается выводить свои войска с территории Донбасса, если "ихтамнет" и как в этом случае проводить честные выборы, никто даже и не задает. Потому что знает ответ", - подчеркнул он.

"Путину уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях - и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна", - добавил Портников.

Путин и Зеленский коллаж

По его словам, Путину нужен крах Украины, когда второй президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине - он вряд ли напугал этим российскую сторону, напротив, он ее обрадовал.

"Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан", - подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Кремль использует Зеленского и его окружение, как "стаю несмышленных карасей".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram