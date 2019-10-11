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11 октября • обновлено в 13:19
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"Путин и я очень погружены!" Лукашенко внезапно вступился за Зеленского

3.6т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал поддержать действующую власть в Украине, в частности украинского главу Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление он сделал на саммите СНГ в пятницу, 11 октября, передает БЕЛТА.

"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку, как президент России (Владимир Путин. – Ред.), так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать ее", — сказал белорусский лидер.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко

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"Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", — добавил он.

Кроме того, Лукашенко пригласил Зеленского посетить Минск в любое удобное для него время. Приглашение он направил в благодарственном письме.

Лукашенко поблагодарил его за прием в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины. Он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко рассказал, как спасти Украину, и подчеркнул, что его страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Беларусь
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