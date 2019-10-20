"Путин этим пользуется": Кравчук упрекнул Запад за Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что Запад не рассматривает Украину как страну, в которой он заинтересован.

"Они делают вид, что это так. И Путин этим пользуется", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

В этом контексте первый президент указал на признаки двойственности в заявлениях и действиях лидеров стран Евросоюза.

"В заявлениях Германия поддерживает Украину, однако строит "Северный поток-2". Франция тоже заявляет о поддержке Украины, но после разговора с Владимиром Зеленским президент Франции звонит Владимиру Путину и подчеркивает: желательно, чтобы Россия стала членом G7", – заметил Кравчук.

"Они играют с Украиной как кот с мышкой", – заявил он.

В то же время первый президент подчеркнул: страны Запада должны быть заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе.

Они играют с Украиной как кот с мышкой, заявил первый президент

"В центре Европы тлеет фитиль. И уже не просто фитиль, а небольшой костер. И наименьшая неосторожность или чья-то досадная ошибка в этой ситуации может привести к тому, что этот небольшой костер разрастется, будет очень большое пламя, и тут уже станет сложно всем. История знает немало подобных примеров", – предупредил он.

Напомним, ранее в блоге OBOZREVATEL российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил: "Режим российского президента Владимира Путина прочен еще и потому, что ему удалась невероятная интеграция в финансовую, экономическую и политическую международную систему".

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