"Пожала руку": союзник Украины устроил неожиданную подлость с Россией. Фотофакт

Экс-"прокурор" аннексированного Крыма, нелегитимный депутат Госдумы Наталья Поклонская встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующий прием на высшем уровне состоялся в Турции. Фотографией поделилась лично Поклонская на своей странице в Facebook.

Поклонская на встрече с Эрдоганом Фото: Наталья Поклонская / facebook

"Представители "российского Крыма" с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне. Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента – именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", – сказала Поклонская.

В состав делегации также вошел еще один "депутат" Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест из-за этого визита.

Делегация РФ в Турции Фото: Наталья Поклонская / facebook

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД", – сказано в сообщении.

Тем временем, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в разговоре с ВВС News Украина посоветовал украинцам не спешить с выводами касательно встречи Эрдогана с представителями РФ.

"Мы выясняем, был ли ознакомлен господин Эрдоган с информацией о том, с кем имеет дело и встречается", – подчеркнул Джемилев.

Поклонская в Турции Фото: Наталья Поклонская / facebook

Делегация России в Турции Фото: Наталья Поклонская / facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, как известно, Эрдоган неоднократно выражал поддержку Украине в связи с агрессией России. 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с главой Турецкой Республики.

Позже Мустафа Джемилев заявил, что для крымских татар очень важно, что президент Турции никогда не признает аннексию Россией Крыма.

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