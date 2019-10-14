Главная Новости
14 октября • обновлено в 19:39
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Последний шанс": Украина поставила ультиматум Путину по Донбассу

831 Читать материал на украинском

Переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середины ноября, могут стать "последним шансом" для России.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, во время визита в Люксембург, передает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что саммит Украины, РФ, Германии и Франции может состояться лишь в том случае, если террористы "Л/ДНР" будут соблюдать режим прекращения огня.

Новости
"Не дождетесь!" Зеленский мощно выступил перед военными на Донбассе

"Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попробовали… У нас есть некоторые даты. Мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября", - сказал Пристайко, отметив, что это последняя попытка Киева "следовать по минскому пути".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Униан

"Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану Б", - добавил он.

Зеленский и Путин, иллюстрация

Зеленский и Путин, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина представила ЕС план по Донбассу, который в ответ был признан "удовлетворительным". "Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", – прокомментировали европейцы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
надеюсь, у сторон хватит благоразумия выполнить договорённости предыдущей встречи президентов и осуществить развод сил в 3-х ключевых точках...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Тот самый
Колорад Тот самый
ультиматумы маме своей ставить будете, а Путину по ... на все ваши вякания.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
никогда (5 лет) такого не было и вот опять)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel