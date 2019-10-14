"Последний шанс": Украина поставила ультиматум Путину по Донбассу

Переговоры по Донбассу в "нормандском формате", запланированные на середины ноября, могут стать "последним шансом" для России.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, во время визита в Люксембург, передает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что саммит Украины, РФ, Германии и Франции может состояться лишь в том случае, если террористы "Л/ДНР" будут соблюдать режим прекращения огня.

"Я все еще надеюсь, иначе мы бы даже не попробовали… У нас есть некоторые даты. Мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября", - сказал Пристайко, отметив, что это последняя попытка Киева "следовать по минскому пути".

Вадим Пристайко Униан

"Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к плану Б", - добавил он.

Зеленский и Путин, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина представила ЕС план по Донбассу, который в ответ был признан "удовлетворительным". "Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", – прокомментировали европейцы.

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