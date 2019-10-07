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7 октября • обновлено в 20:15
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"Пьет кровь украинцев": "заигрыванию" Путина к Зеленскому нашлось объяснение

3.5т Читать материал на украинском

Возмущение президента РФ Владимира Путина "очернением" Украины российскими СМИ является лишь очередной фазой гибридной войны и попыткой "поощрить сговорчивость" Владимира Зеленского.

Такое мнение в материале на "Апострофе" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович, комментируя заявление Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тогда глава Кремля сказал, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

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"Цель Путина – это ползучая гибридная оккупация Украины и нашей стране нельзя забывать, что мы имеем дело с агрессором", – подчеркнул Рабинович.

"Средства массовой агитации и пропаганды, которыми являются те организации, называемые Путиным российскими СМИ, ничего никогда не говорят на основании своей редакционной политики. Люди, которые работают там, являются преступниками даже согласно российским Конституции и Уголовному кодексу", – добавил он.

В работе российских пропагандистов президент страны, как отметил финансист, является таким себе дирижером, а администрация Путина пишет темники для журналистов.

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"Я могу пожелать президенту Зеленскому не делать той последней ошибки, при которой Украина капитулирует. Почему последней? Потому что все остальные не будут иметь уже никакого значения", – написал Рабинович.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Коллаж

"В Украине не должны забывать, что имеют дело с агрессором. Государством, которое возглавляется международным террористом и кровопийцей. Он пил кровь российских граждан, он питается кровью украинских граждан. Количество крови, которые он пролил за последние 20 лет, исчисляется большим количеством литров.

Обычно за такое преступников сажают на пожизненное заключение. А еще раньше, в Нюренберге, их вешали. Мы имеем дело с режимом, который не имеет права на существование", – заключил блогер.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Слава Рабинович
Место
Россия
Тег
политика
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Mega Death
Mega Death
Глупым селюкам страшилки рассказывают))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Есть украинских детей в тайге вместе с Шойгу
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