"Пьет кровь украинцев": "заигрыванию" Путина к Зеленскому нашлось объяснение

Возмущение президента РФ Владимира Путина "очернением" Украины российскими СМИ является лишь очередной фазой гибридной войны и попыткой "поощрить сговорчивость" Владимира Зеленского.

Такое мнение в материале на "Апострофе" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович, комментируя заявление Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Тогда глава Кремля сказал, что считает неправильным, если росСМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете.

"Цель Путина – это ползучая гибридная оккупация Украины и нашей стране нельзя забывать, что мы имеем дело с агрессором", – подчеркнул Рабинович.

"Средства массовой агитации и пропаганды, которыми являются те организации, называемые Путиным российскими СМИ, ничего никогда не говорят на основании своей редакционной политики. Люди, которые работают там, являются преступниками даже согласно российским Конституции и Уголовному кодексу", – добавил он.

В работе российских пропагандистов президент страны, как отметил финансист, является таким себе дирижером, а администрация Путина пишет темники для журналистов.

"Я могу пожелать президенту Зеленскому не делать той последней ошибки, при которой Украина капитулирует. Почему последней? Потому что все остальные не будут иметь уже никакого значения", – написал Рабинович.

Путин и Зеленский Коллаж

"В Украине не должны забывать, что имеют дело с агрессором. Государством, которое возглавляется международным террористом и кровопийцей. Он пил кровь российских граждан, он питается кровью украинских граждан. Количество крови, которые он пролил за последние 20 лет, исчисляется большим количеством литров.

Обычно за такое преступников сажают на пожизненное заключение. А еще раньше, в Нюренберге, их вешали. Мы имеем дело с режимом, который не имеет права на существование", – заключил блогер.

Как писал OBOZREVATEL:

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