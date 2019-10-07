"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv.

Соответствующий пост появился на странице чиновницы в Twitter, которую она ведет исключительно на английском языке.

В сообщении от 6 октября она упомянула украинскую столицу. Пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что украинский глава давал интервью в Киеве.

Юлия Мендель Офис президента Украины

Отметим, ошибка Мендель вызвала бурную реакцию комментаторов. Некоторые опустились до оскорблений.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

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