Главная Новости
7 октября • обновлено в 23:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv.

Соответствующий пост появился на странице чиновницы в Twitter, которую она ведет исключительно на английском языке.

В сообщении от 6 октября она упомянула украинскую столицу. Пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что украинский глава давал интервью в Киеве.

Новости
"Принесли ошейник и намордник!" Мендель громко пожаловалась на "травлю, буллинг и харассмент". Видео

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Офис президента Украины

Отметим, ошибка Мендель вызвала бурную реакцию комментаторов. Некоторые опустились до оскорблений.

Пост Мендель

Пост Мендель

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

"Переименовала" Киев на русский манер: Мендель попала в громкий скандал из-за языка

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Юлия Мендель
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента политика скандалы
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
44
5
Смешно
3
Интересно
15
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А вона живе російською мовою. Тому і помилки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну так у юролога и секре... такая же
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lit Anatoli
Lit Anatoli
Бред ..... не о чем больше писать?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel