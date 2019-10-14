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14 октября • обновлено в 22:42
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"Никто такого не говорил!" В ОПУ оправдали слова Богдана о проплаченных митингах

2.3т Читать материал на украинском

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал, который возник после поста в фейсбуке главы ОПУ Андрея Богдана о проплаченных участниках акций на Майдане 6 октября.

Как заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, Богдан имел в виду не то, о чем все подумали, передает "Цензор.НЕТ".

"Это был пост, в котором излагались определенные переписки, где людей вроде собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят, являются проплаченными. Это важно просто понимать – никто такого заявления не делал", – пояснил чиновник.

Новости
Майдан в дыму, жгли файеры: как прошли протесты в Киеве. Фото и видео

Юрий Костюк

Юрий Костюк

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 октября неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасались, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

  • Позже участники вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

  • После этого Богдан на своей странице в фейсбук заявил, что участники акции "Нет капитуляции!" в Киеве пришли туда за деньги. Он также опубликовал скриншот-доказательство.

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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Маючи таку реакцію ОПУ, рейтинг Зеленського продовжуватиме падати.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
І я не я,і шапка не моя,ви не так все зрозуміли.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да только идиот считает, что митинг не проплачен. Взять сегодняшний митинг, за чей счет печатались красные карточки "Слава Украине" и черные карточки с требованиями отставки Богдана ? Хотя о чем я говорю, конечно же за наши украденные деньги.
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