"Никто такого не говорил!" В ОПУ оправдали слова Богдана о проплаченных митингах

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал, который возник после поста в фейсбуке главы ОПУ Андрея Богдана о проплаченных участниках акций на Майдане 6 октября.

Как заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, Богдан имел в виду не то, о чем все подумали, передает "Цензор.НЕТ".

"Это был пост, в котором излагались определенные переписки, где людей вроде собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят, являются проплаченными. Это важно просто понимать – никто такого заявления не делал", – пояснил чиновник.

Юрий Костюк politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 октября неравнодушные украинцы устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасались, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

Позже участники вече "Нет капитуляции!" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана.

После этого Богдан на своей странице в фейсбук заявил, что участники акции "Нет капитуляции!" в Киеве пришли туда за деньги. Он также опубликовал скриншот-доказательство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!