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13 октября • обновлено в 19:20
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"Никогда этого не допущу!" Зеленский срочно обратился к украинцам из-за войны

5.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.

Об этом Зеленский написал в Facebook в воскресенье, 13 октября, накануне празднования Дня защитника Украины. Президент призвал граждан не нарушать общественный порядок при проведении запланированных акций протеста.

"14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимов и сестер были преданы.

Обещаю вам как президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу. Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас - только так и будет. И не может быть иначе. 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и оставаться верным ей всегда", - заявил Зеленский.

Президент попросил украинцев не поддаваться на провокации тех, кто "хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

"Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными. Потому что тогда мы сильны. Потому что тогда - непобедимы. Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, - свободный, цивилизованный, а главное - мудрый народ. Помните об этом. Слава Украине", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
День защитника Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Сцыкотно?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Нюхнул или кольнулся?
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васильевич василий
васильевич василий
Я на колени никогда не стану а попрошу встать на тумбочку и с нее отс о су
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