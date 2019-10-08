"Ничего не трогать руками!" Бабченко дал Зеленскому совет

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о том, что существует два сценария развития событий на фоне протестов против "формулы Штайнмайера".

"Первый – оптимистический. Когда нынешняя власть просто сидит и ничего не трогает руками", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"5 лет они как-то пересидят", – заметил журналист.

И добавил: "Знаете, это как когда обезьянку в космос запустили: ты там летай, но руками ничего не трогай".

Есть два сценария развития событий на фоне протестов

Второй вариант он назвал "пессимистическим": "Майдан со всеми вытекающими".

По мнению Бабченко, новой власти в Украине следует понять, что "нормандский формат" – это "филькина грамота".

По его словам, не следует заботиться о выполнении Минских договоренностей и о том, состоится "нормандская" встреча с участием президента России Владимира Путина, или нет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что подписание так называемой формулы Штайнмайера было главным условием участия президента Путина в "нормандском" саммите.

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