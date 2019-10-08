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8 октября • обновлено в 15:59
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"Ничего не трогать руками!" Бабченко дал Зеленскому совет

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Российский журналист Аркадий Бабченко заявил о том, что существует два сценария развития событий на фоне протестов против "формулы Штайнмайера".

"Первый – оптимистический. Когда нынешняя власть просто сидит и ничего не трогает руками", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"5 лет они как-то пересидят", – заметил журналист.

И добавил: "Знаете, это как когда обезьянку в космос запустили: ты там летай, но руками ничего не трогай".

Есть два сценария развития событий на фоне протестов

Есть два сценария развития событий на фоне протестов

Второй вариант он назвал "пессимистическим": "Майдан со всеми вытекающими".

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По мнению Бабченко, новой власти в Украине следует понять, что "нормандский формат" – это "филькина грамота".

По его словам, не следует заботиться о выполнении Минских договоренностей и о том, состоится "нормандская" встреча с участием президента России Владимира Путина, или нет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что подписание так называемой формулы Штайнмайера было главным условием участия президента Путина в "нормандском" саммите.

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Аркадий Бабченко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера протест
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Mega Death
Mega Death
Надо было президентом Бабченко выбирать))) Он бы легко 5 лет "пересидел" бы "руками ничего не трогал"))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бедная страна! Покойник, полный иди от, советует Президенту!
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот бабченко это точно вражеский агент. так разжигать может только враг украины. российский журналист называет вашего президента обезьянкой а вы еще его нахваливаете. упоротые вы совсем сбрендили?))
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Mega Death
Mega Death
Кризский Игорь, Чё та вам с выбором не везет))) Ты даже не заметил, как 40 миллионную страну предварительно два года зомбировали сериалом , а потом посадили им клоуна исполнявшего главную роль в президентское кресло))) Вы зомби! Даже американские шоу задаются вопросом , что за йобнутый народ живет в этой стране?))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
филипп филипыч, Он не просто обезьянка он - шимпанЗЕ. В Украине не запрещено критиковать презедента страны, потому что его избирал народ, то есть народ дал ему право руководить страной и в тоже время платит ему денежное содержание за счет своих налогов. Другими словами презедент Украины нанят народом, то есть наемный менеджер народом Украины. Вот по этому украинский народ и имеет право спрашивать с президента о внешней и внутренней политике. Вам, москалям, этого не понять, потому что вы не нация, не народ, вы население и тем более рабское, от слова населили землю рабами.
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