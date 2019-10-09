"Не возвращаться в Украину 10 лет!" Известный телеведущий придумал свою "формулу Штайнмайера"

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк предложил собственную "формулу" прекращения войны на востоке Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По ее мнению, жители освобожденной территории ОРДЛО на 10 лет должны потерять избирательное право или выехать за границу.

Первый пункт так называемой формулы Кондратюка — Киев мирно, в частности, с помощью ОБСЕ и миротворцев ООН, возвращает контроль над частью своей восточной границы. При этом международные дипломаты и главы страны должны собираться в разных форматах ради решения единственного вопроса — заставить Россию закрыть часть границы с Украиной. Других вопросов они не поднимают в силу ненужности.

Игорь Кондратюк

Второй пункт гласит, что после получения Украиной полного контроля над восточной границей, незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" должны добровольно сдать оружие.

В третьем пункте сказано, что боевиков, которых украинский суд признает военными преступниками, посадят. В четвертом пункте формулы говорится, что жителям захваченной части Донбасса с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться — хотят ли они жить в государстве Украина.

"Кто не хочет — на протяжении трех месяцев покидает страну в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием — не возвращаться в течение 50 лет после выезда", — пишет Кондратюк в пятом пункте.

Продюсер в шестом пункте предложил лишить тех людей, которые останутся, избирательного права на 10 лет.

"Лица, которые были причастны к организации так называемых референдумов о "ЛНР/ДНР" и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда", — отмечается в седьмом пункте.

Кондратюк считает, что после выполнения 1-7 пунктов, по такому же плану можно проводить освобождение захваченного РФ Крыма. Он отметил, что гарантами выполнения его "формулы" могут выступить все ядерные страны, кроме России.

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