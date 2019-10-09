Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:40
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не возвращаться в Украину 10 лет!" Известный телеведущий придумал свою "формулу Штайнмайера"

38т Читать материал на украинском

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк предложил собственную "формулу" прекращения войны на востоке Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По ее мнению, жители освобожденной территории ОРДЛО на 10 лет должны потерять избирательное право или выехать за границу.

Первый пункт так называемой формулы Кондратюка — Киев мирно, в частности, с помощью ОБСЕ и миротворцев ООН, возвращает контроль над частью своей восточной границы. При этом международные дипломаты и главы страны должны собираться в разных форматах ради решения единственного вопроса — заставить Россию закрыть часть границы с Украиной. Других вопросов они не поднимают в силу ненужности.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Новости
Украинские города высказались о "формуле Штайнмайера": Зеленскому поставили ряд требований

Второй пункт гласит, что после получения Украиной полного контроля над восточной границей, незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" должны добровольно сдать оружие.

В третьем пункте сказано, что боевиков, которых украинский суд признает военными преступниками, посадят. В четвертом пункте формулы говорится, что жителям захваченной части Донбасса с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться — хотят ли они жить в государстве Украина.

"Кто не хочет — на протяжении трех месяцев покидает страну в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием — не возвращаться в течение 50 лет после выезда", — пишет Кондратюк в пятом пункте.

Продюсер в шестом пункте предложил лишить тех людей, которые останутся, избирательного права на 10 лет.

"Лица, которые были причастны к организации так называемых референдумов о "ЛНР/ДНР" и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда", — отмечается в седьмом пункте.

Кондратюк считает, что после выполнения 1-7 пунктов, по такому же плану можно проводить освобождение захваченного РФ Крыма. Он отметил, что гарантами выполнения его "формулы" могут выступить все ядерные страны, кроме России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".

  • После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • 1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Незалежности.

  • 6 октября в ряде крупнейших городов неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

  • Участники вече "Нет капитуляции!" на Майдане Незалежности в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых — отставка главы ОПУ Андрея Богдана. Они установили дедлайн до 14 октября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Игорь Кондратюк
Тег
Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
65
Комментарии
33
44
Смешно
203
Интересно
11
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Шоумен-стратег,это как еврей-сталевар....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пятая колонна голосовать не должна. И это вовсе не «ущемление» прав, это единственный способ сохранения мира в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
не дождетесь
не дождетесь
И тут лидеры всех ядерных государств встрепенулись!! О, великий и мудрый Кондратюк. Ты спаситель Вселенной.. месссия, блин.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Блоги / мнения

ads pixel