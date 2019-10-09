"Не возвращаться в Украину 10 лет!" Известный телеведущий придумал свою "формулу Штайнмайера"

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк предложил собственную "формулу" прекращения войны на востоке Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. По ее мнению, жители освобожденной территории ОРДЛО на 10 лет должны потерять избирательное право или выехать за границу.
Первый пункт так называемой формулы Кондратюка — Киев мирно, в частности, с помощью ОБСЕ и миротворцев ООН, возвращает контроль над частью своей восточной границы. При этом международные дипломаты и главы страны должны собираться в разных форматах ради решения единственного вопроса — заставить Россию закрыть часть границы с Украиной. Других вопросов они не поднимают в силу ненужности.
Игорь Кондратюк
Второй пункт гласит, что после получения Украиной полного контроля над восточной границей, незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" должны добровольно сдать оружие.
В третьем пункте сказано, что боевиков, которых украинский суд признает военными преступниками, посадят. В четвертом пункте формулы говорится, что жителям захваченной части Донбасса с момента полного восстановления власти Киева нужно определиться — хотят ли они жить в государстве Украина.
"Кто не хочет — на протяжении трех месяцев покидает страну в любом направлении. Украина им за это выплачивает "выездные". С условием — не возвращаться в течение 50 лет после выезда", — пишет Кондратюк в пятом пункте.
Продюсер в шестом пункте предложил лишить тех людей, которые останутся, избирательного права на 10 лет.
"Лица, которые были причастны к организации так называемых референдумов о "ЛНР/ДНР" и остаются жить в Украине, теряют украинское избирательное право навсегда", — отмечается в седьмом пункте.
Кондратюк считает, что после выполнения 1-7 пунктов, по такому же плану можно проводить освобождение захваченного РФ Крыма. Он отметил, что гарантами выполнения его "формулы" могут выступить все ядерные страны, кроме России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Незалежности.
6 октября в ряде крупнейших городов неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".
Участники вече "Нет капитуляции!" на Майдане Незалежности в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты объявили требования к власти, среди которых — отставка главы ОПУ Андрея Богдана. Они установили дедлайн до 14 октября.
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