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16 октября • обновлено в 12:44
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"Не пускайте путинскую м*рзость!" Украинского нардепа разозлила просьба Королевой к Зеленскому

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Российские артисты, которые поддерживают агрессию Кремля в Украине, не должны свободно въезжать в нашу страну.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, который возглавлял делегацию Верховной Рады VIII созыва в ПАСЕ. Такую реакцию вызвало обращение певицы Натальи Королевой к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Артистка попросила дать ей возможность положить цветы на могилу бабушки.

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Владимир Арьев и Наташа Королева

Владимир Арьев и Наташа Королева

"У меня в России похоронены две бабушки и дедушка, и я тоже не могу посетить их могилы. Однако, я верю, что когда приеду к ним – транзитом через могилы тех, кто напал на мою страну. Но пока настойчиво прошу очень тех, кто сейчас руководит Украиной, особенно СБУ и пограничников: не допускайте сюда путинскую м*рзость во всех ее проявлениях, чтобы они не разносили здесь заразу и не мешали нам идти к победе над агрессором. Второго российского пропагандиста или певца ртом будут встречать иначе. Не испытывайте терпение ветеранов", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе текущего года Королева засветилась в аннексированном Крыму вместе с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу.

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Персоны
Владимир Арьев Наташа Королева
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ещё один вытиран. Сапун-гору брал или донецкий аэропорт?
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70rus xxx
70rus xxx
Горелов Сергей, чаще в рот.
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